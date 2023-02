客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓　差點衝進太平洋

▲ 聯合航空班機在太平洋上空急墜,圖非當事飛機。(示意圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國聯合航空公司一架航班自夏威夷起飛後不久突然急速下墜,60秒內下降1400英尺(約426公尺),相當於142層樓,距離海面只剩775英尺(約236公尺),所幸沒有造成傷亡。

《Air Current》援引FlightRadar24數據首度披露,聯合航空1722號航班去年12月18日下午在暴風雨中自茂宜郡夏威夷卡胡魯伊機場(Kahului Airport)啟程,飛往舊金山途中突然從2200英尺高度向海面俯衝,急速墜落1400英尺,過程僅短短60秒。

這架波音777-200客機當時下降速度將近每分鐘8600英尺,直到和太平洋海面只剩775英尺時才重新取得控制,差一點就要墜海。目前尚不清楚夏威夷航管人員當時是否注意到這起驚悚事件,但LiveATC取得的無線電錄音並未提及此事。

A United Airlines 777 taking off from Maui’s airport nearly impacted the ocean on December 18, in a previously-unreported incident. pic.twitter.com/8Ec8sl0kxo