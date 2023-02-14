阿里山花季登場　搭乘百年蒸汽火車...體驗高山櫻花鐵道

▲阿里山櫻花蒸汽火車(黃源明拍攝)。（圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導



今年阿里山花季最受矚目的林鐵《31號蒸汽火車》遊程，訂112年3月13、20、27日(每週一/上、下午各1梯次)於阿里山森林遊樂區行駛，行程費用2,200元/人，含林鐵車資、餐點、達人領路、導覽費及林鐵紀念品，活動僅6梯次，每梯次限額80人，想要跟著達人腳步探訪群花驕態與一睹百年蒸汽火車風采的遊客，超熱門行程，搶票一定要快！

▲蒸汽火車現身沼平線(林鐵及文資處提供)

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《31號蒸汽火車》遊程規劃，全程由「漫步在雲端的阿里山」攝影達人黃源明領路且每車廂配有1名專業導覽員解說，透過搭乘百年國寶31號蒸汽火車附掛仿日本皇室貴賓車打造的臺灣檜木車廂，體驗全臺獨家高山櫻花鐵道尊榮之旅。遊程特別規劃林鐵隱藏版路線，安排「祝山線0.5K、1.1K」緩行通過，讓遊客捕捉林鐵支線少有的廣闊大彎軌道及大彎岩橋的景致。此外，沼平線阿里山派出所前著名賞櫻的「超級星光大道」定點拍攝，更讓眾多鐵粉為之瘋狂，兩側的吉野櫻綻放，S軌道的完美曲線，老火車緩行前進，冉冉白煙自煙囪升起，響亮的汽笛、遊客的歡呼聲，一次又一次美好的畫面都收入遊客的回憶中。

▲蒸汽火車行駛祝山線(廖遠橋拍攝)。（圖／林鐵及文資處提供）



阿里山森林遊樂區賞花景點包括對高岳站木棧道兩旁的緋寒櫻、祝山車站的吉野櫻、從沼平公園步入森之道、櫻之道以及前往第二季宿舍區的霧社櫻等等，每年都吸引無數的遊客前來朝聖、欣賞花影。林鐵及文資處為增加賞花遊客旅遊的豐富性，推出《31號蒸汽火車》遊程規劃，讓遊客訪賞花影之餘，透過深入的導覽解說，聆聽人、山林與鐵道的交織的故事。

《31號蒸汽火車》遊程一律採網路預約購票(各車站窗口現場不發售本遊程)，乘車日(含)前15天上午10點開放訂票。遊程細節及訂取票規則詳林鐵及文資處官網 (https://afrch.forest.gov.tw/0000460)、 FB粉絲團(https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan)或可洽(05)2779843#362李小姐。