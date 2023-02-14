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星雲舍利子曝光！他批「不顧師父叮囑」　佛光山聲明：為免以訛傳訛

▲▼星雲舍利子 。（圖／佛光山提供）

▲星雲舍利子。（圖／佛光山提供）

記者詹宜庭／台北報導

佛光山14日指出，開山宗長星雲大師燒出的舍利子，數量目前多到難以計數，對此，資深媒體人黃揚明批評，星雲法師與佛光山妙熙法師都想讓民眾不必太過強調舍利子的信仰，但佛光山卻主動發新聞稿稱燒出許多舍利子，痛批「不顧師父叮囑，此為惡例」。而佛光山也在稍早出面澄清，主要是昨晚有張照片流出，並非佛光山主動提供，是了避免外界以訛傳訛，今早才主動說明，絕無宣傳師父舍利的意思。

星雲大師生前曾說「我沒有舍利子」，但在昨天荼毘圓滿後，卻傳出星雲大師有舍利子的消息，而佛光山也在第一時間證實，「大師不僅燒出舍利子，而且數量目前多到難以計數。」

對於佛光山發布新聞稿，黃揚明今日指出，佛光山妙熙法師日前才引用大師說法道，「佛陀不標奇立異，一生示教利喜，要讓人明心見性，在生活中給予人間社會服務與關懷，不一定要人崇拜舍利。所以佛陀自己都說『若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來』。」而這就是為了讓民眾不必太過強調舍利子的信仰。

黃揚明表示，大師此番話是認為，假如能在佛陀的舍利之外，懂得佛法的智慧、佛法的功用，並了解佛法能讓人安身立命等，這許多的密行，比舍利子更為重要。但在星雲大師遺體火化後，佛光山卻主動發新聞稿稱燒出許多舍利子，痛批「不顧師父叮囑，此為惡例。」

不過，佛光山出面回應黃揚明的說法，強調主要是昨天有張照片不知道怎麼流出的，非但不是佛光山發的，佛光山本來也沒有任何發佈的意思，可是被大家追得太厲害，為了免於以訛傳訛，才在今天早上發佈官方說明，說明舍利子的意義，完全沒有拿師父舍利宣傳的意思。

不僅如此，網路還有消息傳出，指星雲大師的「舍利子照」是盜圖，但經查證後，其照片為星雲大師弟子親自拍攝，並無盜圖改圖，盼外界停止造謠，也要惡意指控者自重。

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