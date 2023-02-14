屏東自動巴士2／22~3／7墾丁國家森林遊樂區上路　即日起報名

▲屏東自動巴士試乘，14日起報名 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府將於22日於墾丁國家森林遊樂區辦理自動駕駛巴士載客試運行！期望未來透過高科技化的運輸工具，完成縣內觀光接駁最後一哩路，並提升民眾對於大眾運輸搭乘意願，並進而提供偏鄉運輸服務，打造希望城市。

交通旅遊處表示，縣府積極向交通部爭取補助經費發展智慧運輸，2022年9月「屏東縣智慧運輸中心」揭牌啟用，今年2月自駕巴士完成路線可行性評估，擇定先於墾丁國家森林遊樂區內辦理試運行，透過本次試運行成果，縣府將進一步爭取於一般道路進行試運行，逐步建構縣內智慧化交通運輸工具及服務。

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這次試運行之車輛採郵輪式巴士載客方式，去程由墾丁森林遊樂區售票口至觀海樓，中間停靠遊客中心15分鐘，回程由觀海樓至售票口，中途遊客中心僅提供下車服務，全日來回共六班次，路線全長約1.9公里，考量本次為試運行載客，活動期間每班次僅開放6名乘客搭乘，縣府將持續觀察運行狀況，評估開放搭乘人數。

交旅處提醒，這次試運行活動只有兩週(2月22日至3月7日)，提供民眾預約免費搭乘，搭乘民眾仍須購買墾丁國家森林遊樂區入園門票，除天候因素影響外，活動期間原則每日運行。

今(14)日起開放預約，最晚預約時間為搭乘日期前3日下午5時前，名額有限，有興趣民眾請盡快預約試乘；相關資訊及注意事項詳見以下網址，亦可透過屏東GO好玩APP開啟預約連結。活動期間如有任何問題請洽08-7320415分機5110-5119，或洽預約網站服務電話：04-27082896分機13，或撥打0972089392。

預約網址：https://www.accupass.com/event/2302060846351704722680。