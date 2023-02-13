衝擊畫面曝！屏東男撞爆警局旁洗衣店　車藏慶記被搜出更慘了

記者陳崑福、翁子皓／屏東報導

屏東一名黃姓男子昨（12）日晚間服用安眠藥後開車，因精神不濟導致車輛失控，竟高速撞進警局旁的一間自助洗衣店，黃男發現自己闖禍後，趕忙倒車想逃離，結果被路過的員警給發現，於是下車逃跑，但仍被員警追回。警方在男子車上找到已上膛之改造手槍及子彈5發，依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦。

▲屏東一名男子服用安眠藥後，自撞警局旁洗衣機店。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

枋寮警分局偵查隊佐警於昨日執行查緝毒品專案勤務，20時許勤務結束返回分局時，發現一部自小客車，高速撞入距離分局不到50公尺處的一家自助洗衣店，且該車撞擊後立即倒車，似乎想逃離現場，員警見狀趕上前攔阻。黃男發現警方後，嚇得下車跑步逃離，卻被員警給追回。

警方調查，46歲黃姓男子居住在枋寮鄉，他向警方供稱因服用安眠藥後開車外出，以致精神不濟，才會撞入自助洗衣店。警方又在黃男車輛的副駕駛座椅上，發現一把已上膛之改造手槍及子彈5發，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦，並持續向上溯源追查槍枝來源及有無涉及其他刑案。

枋寮警分局分局長郭譯隆表示，警政署為徹底打擊國內槍枝及毒品氾濫問題，全面執行威力掃蕩及啟動「清源專案2.0」工作，深入訪查各村里、社區大樓，掃蕩隱藏社區大樓的不法行逕，把犯罪趕出社區，透過警民合作，向上溯源，向下刨根，徹底將槍毒肅清，提供民眾安居樂業的生活環境。