20歲女張嘴「竟流出臭膿」！醫揪出「這壞習慣」害了她

▲女子因嘴巴有臭臭的分泌物流出，且出現發燒而求醫。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

圖文／CTWANT

20多歲的小美（化名），近來覺得右頸靠近下巴的地方腫漲痛持續兩個禮拜，甚至嘴巴有臭臭的分泌物流出，陸續出現發燒，因為越來越不適，求診中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科醫師蔡以璿，醫師一碰觸患處，小美痛苦難耐，安排電腦斷層檢查，發現有四顆結石卡在右側下頷下腺的管道內，因為口水排不出來，引發頸部感染及膿瘍產生。

蔡以璿醫師表示，病患最大顆的結石，大概有一公分左右，以微創腺體保留內視鏡手術引流膿瘍，移除發炎的腺體及腺體內的結石，使用唾液腺內視鏡取出在管道的石頭，手術約兩個小時完成後，加上施打抗生素的治療，小美症狀逐漸好轉，順利出院定期追蹤。

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▲蔡以璿醫師表示，唾液腺結石若太嚴重，可能會發燒甚至產生膿瘍及敗血症，不可輕忽。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供）

蔡以璿醫師指出，手術方法可以分為腺體切除的傳統手術及微創腺體保留內視鏡手術，傳統手術須把頸部外開，傷口大，流血量多。微創腺體保留內視鏡手術，傷口小，流血少，恢復較快。小於 3mm-4mm的石頭可使用內視鏡完全移除，大的結石則需以內視鏡去導引石頭位置，再使用口內管路切開取石術取出石頭。

蔡以璿醫師表示，唾液腺是人體分泌口水的腺體，人體主要有三對唾液腺，分別是下頷腺、耳下腺及舌下腺。而唾液腺結石百分之八十最常發生在下頷腺，其次是耳下腺，最後才是舌下腺，主要是太少喝水所造成。一旦結石擋住口水分泌，唾液腺會有腫痛的表現，尤其在吃東西時最明顯，嚴重時會發燒甚至產生膿瘍及敗血症。

蔡以璿醫師提醒，病患復原後一定要多喝水，否則有可能再復發，同時，有膽結石或腎結石的民眾，常有結石的病人，會是唾液腺結石好發族群，因此，建議民眾一定要多喝水，保持腺體分泌口水流暢，避免累積長石頭引發病症。

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