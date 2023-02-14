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苗栗地標「新東大橋」情人節前夕試燈　熄燈3年多再現光輝

▲▼苗栗市地標「新東大橋」改善亮化工程，13日晚間試燈。（圖／民眾提供）

▲苗栗市地標「新東大橋」改善亮化工程，13日晚間試燈，熄燈3年多，再度亮燈。（圖／民眾提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市「新東大橋」橋體亮化昨晚再度亮起，睽違3年多，地方民眾好興奮。苗栗縣政府水利處表示，昨晚為廠商調校投射燈光角度，預計3月底才會正式點燈啟用，請鄉親拭目以待。

昨晚在河濱公園運動的民眾發現新東大橋亮燈，再現昔日光輝，都興奮不已，紛紛以手機拍照並上傳到「苗栗大小事」臉書社團分享。

縣府水利處表示，昨晚為承商對橋體主燈LED投射燈的測試，工程項目還有橋梁塔頂周圍線燈及橋體護欄兩側線燈的裝設，整體亮化工程預計3月底完工並正式點燈啟用，請鄉親拭目以待。

新東大橋連接苗栗市、公館鄉，緊鄰國道1號及台72線，1997年啟用，為全台第一座對稱斜張全電焊式鋼橋，2008年間橋身裝設LED燈，夜間五彩變幻，是苗栗縣首座夜間亮化橋梁，成為苗栗地標，許多苗栗人看到新東大橋，就有回到家的感覺。

新東大橋燈具設備歷經風吹雨打，逐漸損壞，每次維修動輒數百萬元，縣府無力負擔，於2019年7月熄燈；多位議員在苗栗縣議會定期會總質詢反映地方人士心聲，要求再度亮起來。

經苗縣府提報獲客委會補助2295萬元、公路總局補助1083萬，縣府自籌255萬元，新東大橋整修總工程費3633萬元，從去年12月初動工整修，先期除鏽上漆，拆除舊有LED燈具，採用新式燈具及設計規劃，進行亮化，昨(13日)晚首次試燈，預計3月底可以完工點燈。

▲▼苗栗市地標「新東大橋」改善亮化工程，13日晚間試燈。（圖／民眾提供）

▲▼苗栗市地標「新東大橋」改善亮化工程，13日晚間試燈，民眾相當興奮，po網分享。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗市地標「新東大橋」改善亮化工程，13日晚間試燈，民眾相當興奮，po網分享。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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