苗栗警匪追逐15km影片曝！警開8槍射輪胎　嫌犯剛交保就鬧事

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

苗栗三義昨(7日)發生警匪追逐案件，警方要盤查但嫌犯不從，開車逃離現場後，警方最後在三義八股路阻擋嫌犯車輛，嫌犯不願就範衝撞警車後翻車，警破窗將嫌犯拉出制伏，過程中警方共開8槍，嫌犯手腳擦挫傷、3名員警輕傷，均沒有送醫，而事發時的追逐影片也曝光。

▲苗栗警匪追逐，嫌犯翻車後遭逮。（圖／記者蔡文淵翻攝）

影片中可看到，警方接獲通報指出，有一男子於三義鄉水美街路中間跳舞，警方到場發現是轄區治安人口吳姓男子前往盤查，吳男不從上車準備駕車逃離，員警上前用警棍敲擊要求吳男下車，但吳男不予理會，三義所警員立即持槍朝吳嫌自小客左後輪射擊2發，左前輪2槍，但吳嫌仍不願下車受檢，開車頂著警車加油門燒胎，將警車側邊磨出一個大洞，並倒車意圖衝撞員警後朝銅鑼方向逃逸。

▲吳男撞警用機車及警車後翻覆，警方破窗後將吳男從車中拉出才將他逮捕。（圖／記者蔡文淵翻攝）

吳男開車沿台13線北上，警方騎機車沿路緊隨並請其他警網支援，吳男隨後又掉頭往三義開，過程中警方又開4槍制止，吳男隨後撞上警用機車及警車後翻覆，警方破窗後將吳男從車中拉出才將他逮捕。總計約15公里的追捕過程中，警方共開了8槍。

據了解，63歲吳男去年5月在地方滋擾民眾後，逃逸到高雄躲藏，並接連犯下多起肇事逃逸、妨害公務拒捕案件，並在5月19日開休旅車在路竹區發生車禍卻肇逃，警方一路追上高速公路才將他逮捕。

▲▼苗栗三義發生警匪追逐，嫌犯車輛撞擊警車後翻車，被警方制伏。（圖／記者蔡文淵翻攝）

吳男去年5月落網後移送，羈押2個月後交保，每周五必須到派出所報到，但仍是地方上頭痛人物，6日在三義一間小吃店涉嫌騷擾店家，警方將他移送後以2萬元交保，昨天下午警方又接獲報案，吳男開著車停在馬路中間跳舞，警方前往取締，吳男上車跑給警察追，於是發生警匪在三義街頭追逐的場面。