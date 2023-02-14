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國一斗南貨車連環追撞4傷　「肥宅快樂水」砸滿地回堵1公里

▲中山高13日南下243追撞車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中山高南下243K發生貨車追撞，所載運之可樂砸滿地、現場一片狼籍。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

中山高速公路不平靜，13日晚間8時許南下242.3公里雲林斗南段，疑因一部全聯結車未注意車前狀態追撞另輛半聯結車並波及2輛自小客車、1輛全聯結車等共5部車輛嚴重追撞事故，造成至少4人受傷送醫，現場貨物散落一地，佔用2線內側車道，僅剩路肩可走，車流回堵約1公里，目前現場仍未排除。

國道公路警察局第四公路警察大隊說明，晚間8時25分許在南向242.3公里，36歲方姓男子駕駛A車營業全聯結車疑似因未注意車前狀態，撞擊45歲林姓男子所駕駛之B車營半聯結車後，致林男B車偏向內側車道撞擊30歲李姓男子所駕駛之C車自小客貨車後，又致李男C車撞擊行駛於中線車道之63歲吳姓男子所駕駛之D車自小客車，吳男D車再碰撞行駛中線車道由42歲蕭姓男子所駕駛之E車營業全聯結車。

▲中山高13日南下243追撞車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局獲報到場發現撞擊車輛冒出陣陣白煙，加派水箱車及救護車支援，共計出動水箱車一部、器材車一部、救護車三部、消防人員10名。事故中送醫傷患皆意識清楚，一名貨車男司機右下肢骨折送往雲林基督教醫院治療，一名25歲孕婦腹痛與另外62歲男子、53歲婦人均送至大林慈濟醫院治療。

▲中山高13日南下243追撞車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

第四公路警察大隊表示，各車駕駛均無飲酒情形，並提醒用路人，因現場因第一輛方男所駕駛之A車載運之可口可樂大量散落於內、中、外車道，受損車輛亦尚待拖吊排除清理，請用路人避開該路段並小心通過不要看熱鬧及#意現場工作人員安全，也呼籲開車請隨時注意前方動態保持安全距離。

▲中山高13日南下243追撞車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼聯結車駕駛受困車，警消人員破壞車門救出駕駛。

▲中山高13日南下243追撞車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中山高13日南下243追撞車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中山高13日南下243追撞車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲遭聯結車追撞事故波及碰撞之自小客車，車體嚴重毀損。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中山高13日南下243追撞車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

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