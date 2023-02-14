印尼客命喪國道！一貫道友接待超載「擠8人」　撞護欄釀1死5傷

記者林悅、劉人豪／台南報導

國道3號306公里北上白河段，昨(13日)晚上8時9分許發生休旅車自撞護欄翻覆車禍，造成1死5傷，除台籍駕駛人外，車上有7名印尼籍人士，他們來台進行一貫道宗教之旅，由台籍道友接送，本來16日就要返國，沒想到竟因超載（7人座車卻擠上8人）並因失控而發生憾事。

▲國道3號306公里北上白河段，13日晚上發生1死5傷車禍。（圖／民眾提供）

該起車禍發生在13日晚間，休旅車駕駛行經北向306公里處時，疑似要閃避前車結果不慎擦撞內側護欄，造成車輛失控偏移再往外側護欄衝撞翻覆，造成1名印尼籍女子死亡、5名印尼籍人士受傷，台籍駕駛沒有受傷，酒測值0，肇事原因及相關責任由國道警方調查中。

▲該車禍有1名台灣駕駛及7名外籍人士，有超載之嫌。（圖／民眾提供）

國道警八大隊指出，車上的印尼人士是來台做宗教交流，其中6人疑為「一貫道」教友，2月9日入境，預計16日要返國。該車禍有1名台灣駕駛及7名印尼籍人士，肇事車輛限載人數5人，案發時乘載8人，違反道路交通管理處罰條例第30條第一項第4款「載運人數超過核定數額」之規定，將依法舉發。違反該條之規定，可處汽車駕駛人新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。