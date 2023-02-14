認清民進黨「民主交往論」　陸學者：再次暴露虛情假意一面

▲民進黨日前表示歡迎大陸國台辦主任宋濤訪台，前提是「尊重台灣民主自由體制」。（圖／翻攝自中國台灣網）

記者任以芳／綜合報導

民進黨日前指出歡迎宋濤主任去台灣訪問，前提是「尊重台灣自由民主體制」。大陸涉台學者田飛龍指出，這可簡稱為「民主交往論」，沒有認同「九二共識」之下，而是沿著「民主台灣」等修辭，搞擦邊球的「台獨」，再次暴露出民進黨虛情假意和回避焦點的一面。

大陸官媒《環球日報》今（14）日刊出北京航空航天大學法學院副教授、海峽兩岸關係法學研究會理事田飛龍文章，該文指出，今年年初兩岸關係顯現些許「回暖」跡象。國民黨訪問團參訪大陸，兩岸「小三通」有序恢復呼聲漸高，都在釋放著利好與善意。大陸國台辦主任宋濤與國民黨訪問團會面時也表示，只要認同「九二共識」和反對「台獨」，台灣各方包括民進黨人士也可來大陸交流交往。民進黨日前指出歡迎宋濤主任去台灣訪問，前提是「尊重台灣自由民主體制」

▲蔡英文與陸委會主委邱太三(右一)等人出席2023大陸台商春節聯誼活動。（圖／記者李毓康攝）



談到實質兩岸關係現況，田飛龍指出，民進黨2016年執政以來破壞兩岸關係的關鍵原罪就是背棄「九二共識」，走逐步深化的「法理台獨」路線。民進黨對「九二共識」和一個中國原則的政治背棄，是這些年兩岸關係惡化的最主要原因。

田飛龍分析，民進黨這次提出「民主交往論」，再次暴露出虛情假意和回避焦點的一面，沒有針對背棄「九二共識」的性質和後果進行調整，而是沿著「民主台灣」等修辭和路線，搞擦邊球的「台獨」法理與輿論儲備。民進黨的回應是其「民主拒統」策略與立場的一貫反映，缺乏新意和誠意。

他進一步說，民進黨上台以來試圖將兩岸關係從「台獨與統一」的對立轉換為「民主與非民主」的對立，刻意放大台灣本土主義、民粹主義以及與西方「民主同盟」關係，為「台獨」開方便之門，這就是「民主交往論」的政治實質。綠營的話語和邏輯恰恰證明對「一國兩制」憲制空間缺乏理解和尊重。

▲北京航空航天大學法字院副教授田飛龍（圖／記者任以芳攝）

田飛龍指出，民進黨近期迫於「九合一」選舉失敗的壓力、大陸對台海局勢控制力上升的趨勢以及台灣經濟下行的風險，在政策話語上出現一定緩和信號，但在回歸「九二共識」這樣的大是大非政治前提問題上並無任何積極跡象。

最後，田飛龍強調，對於民進黨轉向承認「九二共識」不抱什麽幻想，如果民進黨不能展開前提性的檢討和調整，繼續背棄「九二共識」，走「倚美謀獨」危險道路，最終將在政治與歷史進程中被邊緣化和拋棄。