對乳製品嚴重過敏　21歲女大生吃2口「提拉米蘇」突然昏迷死亡

▲女大生吃了提拉米蘇後突然過敏發作身亡。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

義大利21歲女子安娜(Anna Bellisario)因為對乳製品過敏，所以特別與男友挑選一間標榜不使用奶蛋的純素餐廳用餐，然而她吃了兩口提拉米蘇後，便突然發生嚴重過敏反應，後來被緊急送醫搶救仍不治身亡。

當地媒體報導，就讀時尚科系的女大生安娜，由於對於奶蛋類產品容易嚴重過敏，所以平時飲食上都很小心，然而她上月底與男友前去一間她很常去的素食餐廳用餐，吃完提拉米蘇後卻突然過敏休克。

▲女大生死因可能與提拉米蘇有關。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

男友表示，安娜點餐前有明確向餐廳表示自己有過敏體質，並要求店家出示餐點的過敏原清單，確認沒有問題才食用，然而她才吃了兩口提拉米蘇便突然呼吸困難，後來人就失去意識，被緊急送到北部城市醫院San Raffaele Hospital，陷入昏迷長達10天。

昏迷不醒的安娜最後被宣告死亡，初步判斷死因可能與提拉米蘇有關，發現裡面含有未標註的牛奶蛋白成分。義大利衛生部表示，目前已要求全國63家餐廳停止販售該款提拉米蘇，並將產品召回進行調查，米蘭檢察官也依過失殺人罪對素食餐廳老闆展開調查。