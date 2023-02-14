法國猛男剛下飛機「就被丟包」桃園機場　台灣鄉親接力助他到淡水

記者林彥臣／綜合報導

來台灣發展多年的法國YouTuber「酷」（Ku）當他返回法國時，經常邀請他擔任柔道教練的朋友盧卡斯（Lukas）入鏡，讓他體驗許多來自台灣的事物，日前他終於造訪台灣，但是一下飛機就被自己的好友「酷」丟包，要他自己想辦法從桃園機場問路，抵達指定的地點淡水大庄福德廟，並且在問路的過程中，感受到台灣鄉親樂於助人的精神。

▲法國YouTuber「酷」的朋友盧卡斯，一下飛機就被丟包，挑戰自己到淡水。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢）



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盧卡斯自己一個人搭了14小時的飛機，從法國抵達台灣，但是「酷」並不打算去機場接他，而是派了一個臨演，給他一張悠遊卡、1000台幣和一張提示，要求他前往台北車站放行李、吃早餐。

盧卡斯接獲提示之後，就開始了他的挑戰，向機場人員問路，如何搭乘捷運，前往台北車站，然而盧卡斯不會中文，英文也不太流利，所以花了一點時間，才找到機場捷運。

盧卡斯上了捷運之後，還是相當困惑地緊盯著站名跑馬燈，一位台灣乘客看到之後，主動上前詢問是否需要幫忙。盧卡斯在事後訪談中對此表示，「我對你們（台灣人）第一印象超好的，台灣人實在太友善，不管我問誰，他們都會鼓勵我、幫我加油打氣，在法國應該會很不一樣。」

盧卡斯到了台北車站之後，放好行李、拿走「酷」事先準備好的早餐之後，與攝影師會合，接下來還要挑戰在台北車站問人，「怎麼去淡水」。

▲盧卡斯在捷運上遇到一位女孩，跳起來指給他看，怎麼到淡水。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢）



由於盧卡斯拿到的是一張羅馬拼音的「怎麼去淡水」提示，問了許多路人之後，終於有一組年輕人聽懂他在說什麼，告訴他如何搭台北捷運到淡水，上了捷運之後，還有一位女孩跳起來指著車頂的捷運路線圖告訴他，哪一站是淡水。

▲盧卡斯到了淡水，還要掛著吊牌挑戰搭便車。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢）



盧卡斯到了淡水下車之後，又接到了新的任務，掛上「我被朋友丟包，可不可以載我去淡水大庄福德廟」的吊牌，挑戰隨機搭便車，自行前往指定地點。

▲盧卡斯終於問到一位女士願意載他。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢）



盧卡斯事後表示，其實問了許多人都被拒絕，只是剛好不順路，所以他不會感到太受傷，直到後來一位女士願意載他，讓他當下覺得，「她真的是我的大恩人」。

▲「酷」強調，這個挑戰是為了讓他體驗，台灣人有多友善。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢）



盧卡斯抵達「淡水大庄福德廟」之後，「酷」立刻放了一大串鞭炮迎接他，並且在現場辦了一大桌流水席宴請他。但盧卡斯見到「酷」之後，又好氣又好笑的大罵，「你真是個大爛人，我搭了快15小時的飛機，你連接機都不願意」。

「酷」強調，「兄弟，你知道我為什麼這麼做嗎？是為了讓你親自體驗到，台灣人的友善。」