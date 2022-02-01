6個外國人體驗「台灣蛙人」訓練　有人撐不住想放棄了？

▲體驗「台灣蛙人」訓練的6個外國人，會有人放棄訓練嗎？（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）

記者林彥臣／綜合報導

法國YouTuber「酷」召集了英國Allan、瑞典Lukas、甘比亞黑龍、南韓金炳秀、馬來西亞西西歪一共6位外國網紅，在24小時內一起體驗台灣的蛙人訓練，在剛到營地的第一個晚上，6個人就簽了生死狀，並且做了蛙人操的訓練，已經苦不堪言，殊不知太陽升起後，才是惡夢的開始。

▲年紀最大的 Allan動作也最慢，害其他5個人被罰作伏地挺身。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）



凌晨5點半，所有人完成蛙人操訓練後，在宜蘭海邊的營地露宿休息了1個小時，教練突然叫醒所有人集合，立刻整理裝備穿好鞋子集合，但是39歲的英國大叔 Allan，或許因為年紀的關係，所以整理裝備的動作特別慢，讓隊長當場失去耐心，連坐罰其他5個人做伏地挺身，催促 Allan動作加快。

▲教練Terence事後解釋，特種部隊會針對不積極的人特別訓練。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）



教練Terence事後解釋，在特種部隊的訓練當中，如果你不積極、不努力，沒有第二句話就是離開，所以在訓練當中，會針對這樣不積極的人，特別去訓練他。

一行人被罰完伏地挺身之後，隊長對於 Allan的表現還是相當不滿意，當場怒吼對他怒吼，「走開啦！」要求他去敲鐘放棄，但是 Terence 確認了Allan要繼續訓練之後，才讓他歸隊繼續訓練。

「酷」在事後的訪問表示，在過了一段時間之後，就會進入這個模式，聽到有人下命令，「做就好了」。

接著6個外國人開始練習「消防員式」背法，也就是在戰場上拯救傷兵的撤離的一種救難動作，兩兩一組進行訓練，193公分95公斤的瑞典Lukas與甘比亞黑龍一組，但是因為在訓練蛙人操時， Lukas的膝蓋就已經受傷了，讓他數度嘗試想要扛起黑龍卻扛不起來。

▲黑龍一把就扛起來95公斤的Lukas，另一邊金炳秀卻扛不起85公斤的西西歪。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）



Lukas當場落下男兒淚，覺得自己對團隊沒有貢獻，想要敲鐘放棄。但是其他5個人通通表示，「不可以」才打消盧卡斯放棄的念頭。同組的黑龍請示教練代替 Lukas做完他的訓練份量，當場扛起95公斤重的 Lukas。

南韓金炳秀與馬來西亞西西歪一組，但是金炳秀也同樣扛不起85公斤的西西歪，但是他轉頭一看身材跟自己差不多的「酷」，竟然扛起來更重的 Allan，當下讓他覺得「完蛋了」。西西歪也同樣請示教練，要代替金炳秀完成他的訓練份量。

▲西西歪表示，金炳秀健身沒有練腿，所以才扛不動他。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）



西西歪在事後的訪問表示，炳秀的健身沒有在做腿的訓練，所以愛健身的朋友，千萬不要把腿的部分省略，以為把自己的胸肌練得很壯就好，其實腿很重要。

隨後一行人進行行軍的訓練，除了膝蓋受傷的Lukas之外，所有人都把背包塞滿了大石頭，開始長距離的行軍訓練。

▲身旁的教練觀察到，金炳秀在行軍訓練的表現也是最差的，應該是健身內容不夠實用所導致。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）



教練事後針對行軍的訓練表示，所有人訓練最差的就是炳秀，因為他的呼吸最大聲，看得出來快受不了，可能平常健身進行的訓練實用性不夠，雖然他快不行了，卻沒有聽到他在抱怨，「這一點我很喜歡」。