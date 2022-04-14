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法國「酷」隔離14天挑戰「隨機電話交友」　竟有BDSM女王接電話

▲▼法國「酷」在隔離期間挑戰隨機打電話，給同樣在隔離中的房客。（圖／翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢-）

▲法國「酷」在隔離期間挑戰隨機打電話，給同樣在隔離中的房客。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-，下同）

記者林彥臣／綜合報導

疫情發生至今已經2年多，越來越多人基於各種需要，即使返台必須隔離，還是不得不出國，現在也有許多YouTuber返回台灣時，記錄下隔離生活，讓近期沒有出國經驗的網友也可以了解，隔離14天究竟是如何度過的。來自法國的「酷」就在隔離期間挑戰隨機打飯店的內線電話，給其他同樣在隔離飯店的人聊天交友。

「酷」在影片開頭表示，不管是在新學校、新公司還是新的國家，交新的朋友真的很難，而且他有個非常大的問題是，他是個打電話容易尷尬的人，所以他並不喜歡打電話。

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「酷」在執行計畫第一天，打了好幾個房間，終於有一位房客接起電話，並且願意跟他聊天，對方表示她叫Kelly，在美國念統計學，最近回來台灣找工作，是個很懂美食的人，而「酷」則沒有揭露自己的身分，表示自己是一個叫做Thomas的外國人。

「酷」藉機用Thomas的身分，推廣自己最喜歡的食物「芋頭」。Kelly則回應他，台灣有一位法國YouTuber叫做「酷」很愛吃芋頭，並且點外送，送了一碗芋圓甜點給他。

▲▼法國「酷」在隔離期間挑戰隨機打電話，給同樣在隔離中的房客。（圖／翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢-）

「酷」之後不斷的嘗試打電話，都遭到拒絕，終於有一位房客願意跟他講話，是一位叫做Florian的法國人，職業是AI工程師，雖然來台灣2年，但還是不太適應台灣的食物。

「酷」在了解Florian的困擾之後，點外送送了一碗加「大甲芋頭」的甘蔗冰，請Florian吃。

▲▼法國「酷」在隔離期間挑戰隨機打電話，給同樣在隔離中的房客。（圖／翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢-）

「酷」第三天執行打電話的計畫，又不斷遭到其他房客的拒絕，終於有一位友善的大叔接起電話跟他聊天，是一位半導體業界人士，他們聊天聊到有關美食的問題，大叔隨口提起臭豆腐，「你肯定不敢吃」。

但是「酷」曾經挑戰36小時不間斷環島吃臭豆腐，吃遍台灣全國各地，包含離島的臭豆腐，讓他心裡暗笑，「叔叔，我看你是完全不懂喔」，但是最後因為忘記了對方的房號，也忘了交換對方的Line，讓他後悔不已。

最後一個跟「酷」聊天的房客，是一位來自上海的女性，叫做Rose，這次「酷」選擇揭露自己的真實身分，表示自己有名了之後，要交朋友反而沒這麼容易，都很懷疑對方是否真心與他交朋友。

▲▼法國「酷」在隔離期間挑戰隨機打電話，給同樣在隔離中的房客。（圖／翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢-）

Rose則表示，自己也有類似的困擾，因為她的職業相當敏感，是一個BDSM的調教者，但是這樣的困擾始終無法解決，畢竟身為人總是需要跟其他人交流，所以要跟別人交流，就會碰到這些問題。

在防疫旅館度過了14天後，「酷」分別與Kelly約了吃鹹豆漿，和Florian去爬山，和Rose去吃IKEA的芋頭冰淇淋。

「酷」先與Florian見面，揭露了自己是YouTuber的身分，Kelly則是在講電話的時候，早就知道其實是「酷」在跟她講電話，Rose最後則是沒有赴約。

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