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6個外國人體驗「台灣蛙人」訓練　一群菜逼巴竟然要過天堂路！

▲▼6個外國人體驗「台灣蛙人」訓練　一群菜逼巴竟然要過天堂路！（圖／翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢-）

▲6個菜逼巴外國人，竟然要過天堂路！（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）

記者林彥臣／綜合報導

法國YouTuber「酷」召集了英國Allan、瑞典Lukas、甘比亞黑龍、南韓金炳秀、馬來西亞西西歪一共6位外國網紅，在24小時內一起體驗台灣的蛙人訓練，一行人進行長距離行軍之後，緊接而來要挑戰的是從一處懸崖峭壁攀登下山。

▲▼6個外國人體驗「台灣蛙人」訓練　一群菜逼巴竟然要過天堂路！（圖／翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢-）

▲在結束行軍之後，他們還要完成峭壁攀登下山的挑戰。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）

關於攀登的行程，「酷」在事後接受訪問表示，前面的行軍已經走了3小時，到了下山的部分就特別恐怖， Allan到了這裡就有點崩潰了。

▲▼6個外國人體驗「台灣蛙人」訓練　一群菜逼巴竟然要過天堂路！（圖／翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢-）

▲Allan原本打算，一到地面立刻退訓。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）

Allan事後的訪問也表示，這不是健行而是在攀岩，需要使用繩子垂降，當時有一個念頭，「一到地面，立刻退訓，我告訴自己，你已經是 兒的榜樣了」。

當所有工作人員到達地面之後，隊長召集6個外國人集合，進行「沙灘競技」的訓練，包括後滾翻、獅子滾繡球、蜈蚣競走等等，但是訓練到這個階段時， Allan就有點恐慌症發作的情況。

Allan在事後的訪問表示，當時隊長或教練在喊什麼，他已經聽不懂，他想要放棄，但是又覺得不甘心，心中同時有太多不同的情緒，「在那瞬間，我在想我到底該做什麼？」

▲▼6個外國人體驗「台灣蛙人」訓練　一群菜逼巴竟然要過天堂路！（圖／翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢-）

▲6個人為在一圈挖沙把背後的洞填滿，這個訓練稱作「沙漠風暴」。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）

接著他們開始做最奇怪的訓練「沙漠風暴」，所有人圍一個圈，開始挖沙往後丟，把背後的洞填平。隊長事後解釋，「沙漠風暴」就是給他們休息的，同時又讓他們接觸蛙人最熟悉的東西。

隨後把6個人分成2組，比賽剛才訓練的沙灘競技，輸的那一隊要要處罰仰臥起坐30下。黑龍、「酷」、 Allan一組，金炳秀、西西歪、Lukas一組。

▲▼6個外國人體驗「台灣蛙人」訓練　一群菜逼巴竟然要過天堂路！（圖／翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢-）

▲金炳秀看Allan這麼辛苦很想幫他，但是一想到彼此正在競爭才忍痛放棄。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）

金炳秀事後表示，沙灘競技他其實有點不想做，因為看到 Allan那麼辛苦的樣子，即使贏了心裡也不舒服，他不忍心讓 Allan輸，但是如果幫 Allan的話又會被罵，真的讓人覺得很混亂、心裡很不舒服。

▲▼6個外國人體驗「台灣蛙人」訓練　一群菜逼巴竟然要過天堂路！（圖／翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢-）

▲教練有關切過Allan是否需要看醫生，但是既然說不用，那就要說到做到。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）

Allan的情緒越來越不穩定，開始不斷的咒罵，所有教練也上前確定，是否需要去休息看醫生。教練事後表示，有問他確定不要看醫生嗎？ Allan說，「是」，那說到就要做到，「我們上你休息、檢查，你不要，OK，我欣賞你，但是你要做到」。

▲▼6個外國人體驗「台灣蛙人」訓練　一群菜逼巴竟然要過天堂路！（圖／翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢-）

訓練告一段落之後，一行人搭乘橡皮艇回到營地，原本以為是可以休息的時間，殊不知光是把船推出海，讓所有人爬上船，就是讓他們累翻的大工程。

到了晚上回到營地之後，終於進行最後一項訓練，「困難地形通過」，所有人要爬過一段石頭，爬完就結束所有訓練。隊長事後表示，這是模仿「天堂路」的訓練，但是不能用「天堂路」的名詞，因為他們不是正式的蛙人訓練，只能用一個比照的東西，體會天堂路的作法。

▲▼6個外國人體驗「台灣蛙人」訓練　一群菜逼巴竟然要過天堂路！（圖／翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢-）

▲Allan第一個挑戰，但是在最後只剩一個步驟做錯了，竟然還要再挑戰一次。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）

第一個執行的是Allan，執行的動作包括「嬰兒爬」、「蛇行徑」，但是在最後一個前撲的動作， Allan做錯了被叫回去。

Allan當時想，「放棄，就是現在，把控制權搶回來，你已經做到了，你可以為自己驕傲，但是多想了2秒鐘，告訴自己，如果放棄了，之後的慶功會上沒有自己，那種感覺有多糟」。

「酷」在事後說，石頭跟皮膚摩擦的感覺很痛，幸好他們有穿衣服，不敢想要真正的蛙人沒有穿衣服通過，而且他們爬的石頭，也比蛙人的石頭光滑很多。

▲▼6個外國人體驗「台灣蛙人」訓練　一群菜逼巴竟然要過天堂路！（圖／翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢-）

▲「酷」帶頭喊口號，幫Allan加油打氣。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）

所有人都順利通過之後，隊長再給 Allan一次機會過關的機會，一旁的5個人一起大喊Allan的名字幫他加油， Allan也終於順利通過，領到一顆象徵「苦盡甘來」的糖果，所有的訓練，從喝苦茶開始，在吃糖果結束。

隊長最後給6個人評語， Allan雖然體能不好，但肯定他敢來，「酷」是所有人表現最好的，最有領導能力，黑龍的體能表現不錯， Lukas雖然體能不好，但是對於撐完訓練給予肯定，對金炳秀雖然一開始有點成見，但了解到金炳秀的家人都是軍人之後，就有一股親切感，西西歪雖然看起來很痞子，但是訓練過程都很努力，讓他改觀。

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