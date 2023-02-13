烏克蘭將以「摩根大通」為經濟顧問　進行戰後重建規劃

▲烏克蘭與摩根大通合作規劃戰後重建。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭政府與摩根大通（JPMorgan）簽署協議，提供有關經濟和未來重建工作的建議，仰賴其債務資本市場業務及基礎設施投資專業知識，幫助烏克蘭穩定經濟和信用評等，並協助投資再生能源、農業和科技等領域。

根據CNBC報導，總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy） 所發表的一份聲明指出，烏克蘭經濟部9日已與這家總部位於紐約的銀行高階主管，簽署了一份諒解備忘錄，合作重建和發展烏克蘭。

知情人士透露，摩根大通將利用其債務資本市場業務、支付系統以及商業銀行和基礎設施投資專業知識，幫助烏克蘭穩定經濟和信用評等、管理資金並推廣其數位化應用。

知情人士還指出，會中還特別建議烏克蘭努力籌募私人資金，以幫助其重建和投資於再生能源、農業和科技等領域。

▲美國金融巨擘摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（圖／達志影像／美聯社）



執行長戴蒙（Jamie Dimon）在一份聲明中說，「烏克蘭可以利用摩根大通的全部資源，規劃戰後的發展途徑。」

戴蒙補充說，摩根大通為其對烏克蘭的援助感到自豪，並致力於為其人民服務。

摩根大通去年為烏克蘭進行了200 億美元的債務重組，並承諾提供數百萬美元用於援助難民。