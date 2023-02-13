　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭將以「摩根大通」為經濟顧問　進行戰後重建規劃

▲▼澤倫斯基向美國國會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭與摩根大通合作規劃戰後重建。（圖／達志影像／美聯社） 

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭政府與摩根大通（JPMorgan）簽署協議，提供有關經濟和未來重建工作的建議，仰賴其債務資本市場業務及基礎設施投資專業知識，幫助烏克蘭穩定經濟和信用評等，並協助投資再生能源、農業和科技等領域。

根據CNBC報導，總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy） 所發表的一份聲明指出，烏克蘭經濟部9日已與這家總部位於紐約的銀行高階主管，簽署了一份諒解備忘錄，合作重建和發展烏克蘭。

知情人士透露，摩根大通將利用其債務資本市場業務、支付系統以及商業銀行和基礎設施投資專業知識，幫助烏克蘭穩定經濟和信用評等、管理資金並推廣其數位化應用。

知情人士還指出，會中還特別建議烏克蘭努力籌募私人資金，以幫助其重建和投資於再生能源、農業和科技等領域。

▲▼美國金融巨擘摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國金融巨擘摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（圖／達志影像／美聯社）

執行長戴蒙（Jamie Dimon）在一份聲明中說，「烏克蘭可以利用摩根大通的全部資源，規劃戰後的發展途徑。」

戴蒙補充說，摩根大通為其對烏克蘭的援助感到自豪，並致力於為其人民服務。

摩根大通去年為烏克蘭進行了200 億美元的債務重組，並承諾提供數百萬美元用於援助難民。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
李靚蕾又放槌了！　再怒嗆王力宏
弟子捧「星雲骨灰」徒步最後巡禮　信徒排一公里跪迎
臉色發黃恐是癌！一冒症狀「開刀治療都沒機會」　5族群小心了
國1死亡車禍！媽開車自撞乘客噴飛　5歲男童送醫不治
陳飛宇認了「裸身床照是本人」！女主角身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

五大湖上空不明物體有可能是外星人？　北美防空司令認：感到困惑

烏克蘭將以「摩根大通」為經濟顧問　進行戰後重建規劃

快訊／6歲小女孩「困瓦礫堆178小時」救出來了　姐姐也即將獲救

中國外交部聲稱「美國氣球」飛越中國領空　白宮：虛假指控

車臣領導人開嗆：俄羅斯可以拿下基輔、哈爾科夫和敖德薩

俄烏戰爭1周年「王毅訪俄」　中國外交部：為世界和平發揮作用

監視器畫面曝！6歲弟上社區游泳課竟「溺水腦死」　母痛心發聲

俄情報組織：美軍招募訓練「60名恐怖分子」　企圖對俄發動恐攻

美國駐莫斯科大使館呼籲　美國公民立即離開俄羅斯

俄羅斯士兵死亡數創新高！　每天平均824人陣亡

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

阿伯行動不便仍跟隨媽祖　爸媽帶小孩跪地求保佑！

30醫護病患跪求！白沙屯媽祖4度停駕童綜合　轎碰藥局5分鐘不走

法眷頂禮九拜！星雲大師法體真身坐龕巡山　弟子跪拜兩側送別

星雲法師火化前驚魂插曲　真身「坐龕」太高卡住上不了車

五大湖上空不明物體有可能是外星人？　北美防空司令認：感到困惑

烏克蘭將以「摩根大通」為經濟顧問　進行戰後重建規劃

快訊／6歲小女孩「困瓦礫堆178小時」救出來了　姐姐也即將獲救

中國外交部聲稱「美國氣球」飛越中國領空　白宮：虛假指控

車臣領導人開嗆：俄羅斯可以拿下基輔、哈爾科夫和敖德薩

俄烏戰爭1周年「王毅訪俄」　中國外交部：為世界和平發揮作用

監視器畫面曝！6歲弟上社區游泳課竟「溺水腦死」　母痛心發聲

俄情報組織：美軍招募訓練「60名恐怖分子」　企圖對俄發動恐攻

美國駐莫斯科大使館呼籲　美國公民立即離開俄羅斯

俄羅斯士兵死亡數創新高！　每天平均824人陣亡

五大湖上空不明物體有可能是外星人？　北美防空司令認：感到困惑

營養師教你聰明挑巧克力，原來白巧克力不是真巧克力

暗酸王力宏「摘下面具做人」　李靚蕾律師：別把家人當復出賣點

「名偵探柯南 x UNIQLO」聯名UT將推出...柯南幫灰原戴上眼鏡經典場景

白沙屯媽祖魅力無國界　逃逸移工遶境遭逮「可以讓我走完嗎？」

俄軍稱戰線「向西推進」　北約料要求成員提高彈藥庫存

《蟻人3》開啟漫威第5階段！凱文費吉曝：《復仇者5》後最重要的作品

東森助更生不落人後！《甦活人生》本期報導

土敘強震罹難破3萬！芥菜種會募2.5噸物資上機　爭取第2波助敘利亞

基隆試辦助輪椅乘客搭公車　3／1施行駕駛員發50元獎勵金

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

相關新聞

車臣領導人：俄軍可拿下基輔、哈爾科夫、敖德薩

車臣領導人：俄軍可拿下基輔、哈爾科夫、敖德薩

俄羅斯車臣地區領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）在13日播出的節目訪談中表示，俄羅斯將在年底前實現其在烏克蘭的目標，也就是拿下基輔、哈爾科夫、敖德薩，與烏克蘭總統澤倫斯基談判，是錯誤的選擇。

俄烏戰爭1周年王毅訪俄　中國外交部回應了

俄烏戰爭1周年王毅訪俄　中國外交部回應了

俄國瓦格納傭兵陣前脫逃　遭鐵錘爆頭處決

俄國瓦格納傭兵陣前脫逃　遭鐵錘爆頭處決

俄方：美軍訓練60名恐怖分子　企圖對俄恐攻

俄方：美軍訓練60名恐怖分子　企圖對俄恐攻

俄士兵死亡數創新高　每天平均824人死

俄士兵死亡數創新高　每天平均824人死

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia摩根大通

讀者迴響

最夯影音

更多
女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍
鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面