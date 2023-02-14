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暗酸王力宏「摘下面具做人」　李靚蕾律師：別把家人當復出賣點

▲▼ 王力宏美國復出開唱。（圖／寬魚國際提供）

▲歌手王力宏今年（2023年）1月在美國賭城復出開唱，粉絲力挺。（圖／寬魚國際提供）

記者黃哲民／台北報導

力圖走出婚變陰霾、重振停擺演藝事業的歌手王力宏，上個月在美國賭城復出開唱，並首演他和自己委任律師賴芳玉共同作詞的新曲《想見就能相見》，彷彿隔空傳達對家人的思念，但他的前妻李靚蕾13日卻在西洋情人節前夕，在IG發文暗酸「摘下面具做人很難嗎」等語，李的律師今晚也代為發表聲明，喊話王「不要為了復出，與其律師把家人當成新聞賣點大肆宣傳，實非真心愛護家人的表現。」

李靚蕾委任律師陳建州今晚聲明如下：「王力宏先生與李靚蕾小姐在美國法院的訴訟案，王力宏先生已確定敗訴終結，不知為何王力宏先生還要透過律師惡意造謠。李小姐一直盡心盡力促成王先生與家人相處，絕無王力宏的律師所提違反裁定的事情。衷心期盼王先生能以家人利益為重，不要為了復出，與其律師把家人當成新聞賣點大肆宣傳，實非真心愛護家人的表現。」

「宏蕾婚變」風暴於前年（2021年）12月爆發，李靚蕾連發千字長文爆料王力宏私德醜聞，震撼海內外演藝圈與萬千粉絲，李毀滅王多年深情王子形象的舉動，被稱為核彈級「蕾神之槌」，雙方不僅在美國打離婚官司，也在台灣開闢新的訴訟戰場，至今仍由台北地院審理。

▲李靚蕾跟許瑋甯等人聚餐。（圖／翻攝自Instagram／jl.leilei）

▲李靚蕾PO文暗酸王力宏為了復出消費家人。（圖／翻攝自Instagram／jl.leilei）

期間李靚蕾於去年（2022年）初，曾PO文聲稱王力宏帶黑衣人企圖闖入住處，還用力搖門嚇哭家人，李並發表類似「不自殺聲明」，令眾多關心者大感驚悚。

不過去年3月間，李靚蕾因PO文流彈傷及王力宏身邊女藝人遭反撲，輿論風向開始轉變，加上法官居間調解，要求雙方以維護家人最佳利益為原則，勿再透過媒體放話相互傷害，雙方的家事訴訟轉為低調，透過視訊方式密集協商。據悉，雙方都表達「期待往好的方向邁進」的共識，雙方的婚變事件逐漸淡出媒體。

▲李靚蕾隔空嗆王力宏。（圖／翻攝自Instagram／李靚蕾 Jinglei）

▲李靚蕾PO文暗酸王力宏。（圖／翻攝自Instagram／李靚蕾 Jinglei）

王力宏力圖走出婚變陰霾、重振停擺的演藝事業，上個月於大年初七（1月28日）在美國賭場舉辦復出演唱會，不僅獲得粉絲力挺，王力宏更首演《想見就能相見》一曲，是他和他所委任的知名家事案件律師賴芳玉共同作詞，王更唱到激動落淚，被解讀為隔空傳達對摯愛家人的思念。

李靚蕾也隨著打破沉默，開始有動作。本月初，她重啟去年10月底就停筆的IG更新近況，PO出和好友聚餐照片，今（13日）更在IG發表限時動態，以黑底白字寫下：「一直都有看喔…不要再消費了。」同時加上2行hashtag「摘下面具做人很難嗎」、「Truth will always reveal（真相總會揭開）」被認為是暗酸王力宏。

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