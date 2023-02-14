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咖啡買1送1！4大超商「情人節優惠」一次看　10元爽吃霜淇淋

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11今（14）日還有最後一天「CITY CAFE大杯美式」、「CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵」同品項買1送1。（圖／7-11提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

今天就是情人節了，準備好給另一半的驚喜了嗎？不如先請他／她喝杯咖啡！以下整理4大超商祭出的「情人節優惠」，不僅美式、伯爵紅茶拿鐵能享「買1送1」，霜淇淋更是直接下殺「第2支10元」。

●7-11 

7-11全門市今（14）日還有最後一天「CITY CAFE大杯美式」、「CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵」同品項買1送1；加碼至2月21日前買「CITY CAFE大杯熱卡布奇諾」、「CITY CAFE蜂蜜拿鐵」還有「任選第2杯半價（價低者折）」。

另即日起至2月15日於OPEN POINT APP行動隨時取還有限時「情人節組合優惠價」，品項有「CITY CAFE大杯熱卡布奇諾14杯」、「CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵／熱太妃焦糖風味瑪奇朵／熱脆酷摩卡咖啡／熱巧克力可可歐蕾／熱焙烤榛果風味拿鐵任選14杯」、「CITY PRIMA精品拿鐵9杯」、「CITY 燕麥系列冰燕麥奶茶／冰黑糖珍珠燕麥奶／大杯冰燕麥拿鐵任選10杯」，且活動期間購買520元組合優惠價並轉贈成功，還可獲得大杯卡布奇諾買1送1專屬兌換連結賣場1次。

●全家 

全家全門市今（14）日祭出1日限定「Fami!ce霜淇淋第2支10元」優惠，加碼在APP隨買跨店取推「Let’s Café醇黑厚可可飲、私品茶仙女紅茶加10元多喝1杯」等好康。

▲▼全家草莓優格霜淇淋。（圖／業者提供）

▲全家霜淇淋「第2支10元」爽吃。（圖／全家提供）

●萊爾富 

萊爾富全門市、Hi-Life VIP APP整買零取今（14）日還有最後一天「Hi Café大杯美式買8送5」、「Hi Café大杯拿鐵買8送4」2大限定優惠，換算下來，一杯美式只要28元、拿鐵37元。

●OK mart  

OK mart今（14）日祭出1日限定「大杯莊園級美式／拿鐵、莊園級濃厚美式／拿鐵買2送2」，限同品項但不限冰熱。

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