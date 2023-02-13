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白沙屯媽祖破20年紀錄「急轉彎」　駐駕大肚待角落！原因感動信徒

▲▼白沙屯媽祖打破20年紀錄　駐駕大肚讓信徒感動「聖母慈悲」。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台 ） 

▲白沙屯媽祖駐駕大肚，打破20多年來紀錄，讓當地信眾相當驚喜。（圖／翻攝YouTube／白沙屯媽祖網路電視台 ）

記者柯沛辰／綜合報導

白沙屯媽祖13日清晨6點自台中清水起駕後，外界都猜測到彰化才會駐駕，不料今晚6點多在即將到達彰化前，鑾轎決定駐駕在大肚區王田台灣楓康超市總部，還堅持待在廠區棚子角落，讓信眾直呼慈悲，認為是體貼香燈腳。值得一提的是，白沙屯媽祖20多年來從未駐駕在大肚，這回算是打破紀錄。

鑾轎12日晚間在台中清水駐駕，13日清晨一早出發後，上午11點多從沙鹿進入龍井，一路往大肚挺進，期間成千上萬信徒隨行，沿途停靠沙鹿童綜合醫院、沙鹿光田綜合醫院、龍井區公所、大肚區公所，隨後逐漸加速。

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▲▼白沙屯媽祖打破20年紀錄　駐駕大肚讓信徒感動「聖母慈悲」。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

▲鑾轎堅持待在角落。（圖／翻攝YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

當時香燈腳及隨行信徒已行走12小時，本以為鑾轎會直接前往彰化，怎料傍晚6點多行經大肚南榮路楓康超市總部時，鑾轎突然在入口處停下腳步，接著轉進楓康超市總部，決定今晚駐駕在一處有遮棚的小型空地，出乎信徒預料。

鑾轎進入空地後，並未駐駕在大棚子正中央，而是待在大棚子的角落，似乎有意騰出空間給信徒休息，讓觀看直播網友直呼「選在邊角，香燈腳才能進廠區打地舖」、「附近沒什麼地方能休憩，聖母慈悲」、「媽祖真的很慈悲，善解人心！」

▼白沙屯媽祖駐駕地點有遮雨棚。（圖／翻攝YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

▲▼白沙屯媽祖打破20年紀錄　駐駕大肚讓信徒感動「聖母慈悲」。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

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