Zenly下架以為解脫！他崩潰「我2X歲了」曝惡夢：不載就情勒

▲不少人手機都有定位APP，但不一定是自願裝的。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

有「抓猴神器」稱號的Zenly（冰棒）在2月初下架，但也因此竄出不少類似的定位APP，好幾款甚至在下載排行前幾名。就有網友哀嘆，Zenly對他來說就是一場惡夢，因為家人都會用APP追查他的行蹤，原以為等到下架就結束夢魘，家人卻又發現新的定位軟體，「真的不知道要怎麼面對控制慾這麼強的家人？」

這位網友在Dcard發文，「原本以為Zenly關了可以解脫」，文中表示，前陣子看到Zenly下架超級開心，心想惡夢終於結束了，「結果沒想到，最近家人又叫我下載什麼新的定位軟體，我整個氣到不行。」接著道出為何如此生氣，「我已經20幾歲了，你們還要一直看著我的行蹤、管我去哪裡，這樣的感覺真的毛骨悚然，超級不舒服的。」

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原PO無奈地說，當初他也不想安裝Zenly，是被強迫下載，家人還稱「這個東東不只有我們看你在哪，你也可以看我們在哪，不算在監視你啊！」可他只覺得「根本胡扯」，也強調自己沒興趣管家人在哪裡，「不下載，你們又開始生氣、情勒，哎！有夠煩的。」

▲原PO被要求下載新的定位軟體。（示意圖／記者周亭瑋攝）

貼文意外釣出不少苦主，「我媽是叫我們載兩個定位，然後無時無刻都在盯著，還怕兩個沒有在同一個地方」、「根本就是我現在遇到的寫照，現在超後悔讓家人知道有這種東西，之前冰棒還在的時候，只要不在教室或學校宿舍，或者是出去買宵夜，一定會接到訊息說為什麼在某某某地方。」

也有一票網友見招拆招，「我媽原本也叫我載，看到後一直罵她不要載這個，這個個資會外洩，大家都知道妳的行蹤、很危險，她就刪掉了」、「我也是，一律大聲說『這個你敢載？不怕個資外洩嗎？』」。

有人則安慰道，為人父母難免會擔心，但如果覺得自己已經有能力，可以考慮獨立生活一陣子看看，「現在開始存錢，要至少夠你氣到搬出去沒工作的情況撐三個月左右（房租+押金+生活費）」、「經濟獨立不用管他們，做不到就是寄人籬下小媳婦」、「還是要看個人家庭狀況，反而是我叫我媽去下載，結果她到現在都還沒載，搞得我很不習慣。」