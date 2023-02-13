原諒男友劈腿！她驚覺「從未斷聯小三」出招報復：要看到血流成河

▲女網友原諒劈腿的男友，卻發現對方說謊。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

一段感情中，若伴侶不忠誠，往往只會走向分開的結局。一名女網友抓包男友劈腿，雖然對方承諾會斷聯，但她發現只是謊言，男友和小三其實一直都有聯絡，讓她忍無可忍反擊。

原PO在《Dcard》透露，和男友交往2年半以來感情都很穩定，從未察覺有什麼不對勁，直到某天她告知要和閨蜜逛街，男友當下的表情耐人尋味，似乎有點暗爽，但她也沒想太多，怎料回到家，看到一名陌生女子在家門口穿鞋子，讓她整個人愣住。女子用很尖銳的聲音說道：「你不是說她今天很晚回來嗎！不是說不會讓我們見面嗎？」接著開始瘋狂尖叫，冷靜之後雙方對質，才發現對方一直知道她的存在，後來也互相留聯絡方式。

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隔天，女子打電話來表示會主動離開，而男友也不斷求饒，聲稱2人只是玩玩，因此原PO選擇原諒。怎料事件過後將近一年，她好幾次在家中發現該名女子的超長藍色頭髮，男友辯稱是以前的，一堆冠冕堂皇的理由，把她給說服了。意外的是，因為她口紅放在男友家忘記帶走，不久就收到女子傳來的訊息，「為什麼我男朋友家裡會有口紅？是不是妳的？他跟我說那是之前放的！」

▲原PO忘記把口紅帶走，才驚覺男友和小三一直沒斷聯。（示意圖／翻攝自pexels）

頓時原PO腦袋無法思考，原來男友又說謊，「所以他這陣子都一次交2個女朋友嗎？為什麼我要那麼笨，為什麼還是要相信出軌過的人？」氣得狂打電話，但男友都沒接，最後她直接殺過去對方的公司，男友也跟她攤牌，「他們一直都沒有斷聯絡，一直都在一起，他一直都瞞著我們雙方」。

因此原PO展開報復，決定把「關鍵垃圾」丟到垃圾桶，「就讓他們倆互相抓對方出軌互相傷害，我要看到血流成河，最好吵到精神崩潰2個人都變瘋子」。

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