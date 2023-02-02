成大新任校長沈孟儒宣誓就任　引領師生鏈結校友建立全球最有價值學術品牌

▲國立成功大學舉辦新、卸任校長交接典禮，在教育部政務次長劉孟奇的蒞臨見證下，第18任校長沈孟儒從卸任校長蘇慧貞手中接過印信，正式就任成功大學校長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立成功大學1日於光復校區成功廳隆重舉辦新、卸任校長交接典禮，在教育部政務次長劉孟奇的蒞臨見證下，第18任校長沈孟儒從卸任校長蘇慧貞手中接過印信，正式就任成功大學校長。

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沈孟儒校長指出，成功大學正處於風帆正滿、躍升精彩、邁向百年的關鍵時期，未來擔任校長之際，將引領全校師生並鏈結世界各地校友，建立全球最有價值的學術品牌，讓成功大學成為名副其實的全臺首學。

成大新任校長沈孟儒就職演說中強調，未來將以「躍昇精彩、邁向百年」為治校理念與願景，包含四大躍升計畫與三個溫馨有感的基磐建設：以教育躍升及產學躍升增加成功大學對社會貢獻的廣度，研究躍升與國際躍升提高成大的全球影響力，並穩固扎根三大基磐建設：守護師生員工福祉、擴大學生學習資源及建立人文美感教育基地，積極打造幸福有感的環境，進一步蛻變為國際頂尖大學。

沈孟儒校長回顧成大自1931年立校，即以社會參與為目標，形塑特殊使命與學生特質，在歷任校長的經營下，累積豐厚資源，在產業奠基、建設協力、城市共榮、國防躍升、防疫堡壘等面向樹立典範。「成功大學有知識創新及產業鏈結的利基，將與新任行政團隊，致力為學生和教職員工創造在台南、台灣和全世界有所作為的機會，成為國家驕傲的無邊界大學。」

教育部劉孟奇次長首先表達對蘇校長卸任的不捨與高興，指出「成功大學是教育部的重要夥伴，而蘇校長是教育部核心夥伴。」並細數8年來蘇校長任內開創踏溯台南課程、成立跨領域的第10學院、配合國家政策成立敏求智慧運算學院與智慧半導體及永續製造學院，也在台南沙崙地區啟動重要建設，並於疫情期間貢獻良多，卸任後教育部一定可以更加借重她。

劉孟奇次長說，蘇校長的個性用閩南語形容就是「頂真」，無論是面對新冠疫情考驗或2016年台南遭受大地震重創，都一再發揮大學的力量協助國家社會，累積台南發展基礎。為此，劉孟奇次長期許並肯定新任校長沈孟儒接下印信所賦予的重責大任後能不負使命，並說明沈孟儒校長清楚了解成大的需要，是遴選委員會認為最適合帶領成大走向下個階段的人選。「務實是成大的校風，創新是成大的未來，而沈校長在教育研究、國際跟產學躍升都很有完整的理念。期待沈校長能貫徹理念，以人為本，守護全體師生職員的身心健康，帶領成大更進一步。」

現場產官學界人士雲集、氣氛熱絡，韓內兒科診所院長韓良誠代表貴賓致詞表示，蘇慧貞校長當時在哈佛大學是非常傑出的教授，黃崑巖教授費盡心力才邀請蘇校長回國，是成功大學之福。如今蘇校長成就廣為人知，其中規劃沙崙醫療創新園區非常重要，更能瞭解蘇校長的眼光之大、之廣、之遠。而在籌備老人醫院的過程中，韓良誠院長即發現沈孟儒校長擁有傾聽別人意見、具備同理心、忍辱負重等個人特質，對其非常欣賞，並分享沈孟儒校長令他印象深刻的一席話：「大家都說國際化要去學別人，為什麼別人的國際化不來學我們？」因此對沈校長引領成大躍昇頂尖極具信心，期許沈校長未來帶著當仁不讓、捨我其誰的氣魄跟抱負，帶領全校師生迎向成大百年、精彩躍昇。

卸任校長蘇慧貞致詞時感謝所有教職員工生8年來的攜手同行，使成功大學在創新教研實踐、永續共榮的教研模式與「促進包容性的永續工業化及推動創新」的世界評比中名列前茅。「證明成大是一所在內外情勢艱難裡，仍堅守高等教育的理念與視野，也證明了願景在、心智堅、天光總不遠的學校。」

蘇慧貞校長指出，現在的成大被海內外產官學研人士器重，除了來自各界對成大的信任與合作，也是90多年來、超過20萬名校友在世界各地用生命與生活實踐的成果。演說中，蘇慧貞校長引用柏拉圖與邱吉爾的名言表示「世界的成大」必須培育不僅是企業最愛，更能回應全球議題所需的世界公民，而她堅持的信念讓她認識了成大的緣起，也與大家學習去準備不同的未來。歷經16年行政職務，到了卸任時刻，蘇慧貞校長特別準備新的扣環以交接校長室鑰匙，並誠心祝福正直、堅毅、醫者仁心、學經歷都充滿準備的沈校長初心不忘，帶領成大開啟全新的篇章。

隨後，新任校長沈孟儒致送卸任蘇慧貞校長以「慧貞校長．榮耀成功」為題的紀念獎牌及紀念禮品，感謝蘇校長8年來引領成大成為城市感動、國家驕傲的大學，接著由成大全球校友總會陳其宏理事長、陳明智秘書長及成大校友聯絡中心陳寒濤執行長代表全球校友總會，以及臺綜大系統校長王汎森院士分別致贈卸任校長紀念品，感謝蘇校長長期卓越的貢獻。

典禮中沈孟儒校長頒贈新任一級主管聘書、正式介紹行政團隊成員，包含：副校長郭耀煌（兼任校友聯絡中心主任）、副校長莊偉哲（兼任產學創新總中心主任）、副校長陳玉女、副校長李俊璋（兼任發言人及學術誠信推動辦公室主任）、助理副校長吳秉聲（兼任博物館館長）、秘書室主任秘書羅偉誠（兼任策略發展整合室主任）、教務處教務長沈聖智、學生事務處學生事務長洪良宜、總務處總務長吳建宏、圖書館館長王涵青、研究發展處研發長劉全璞、國際事務處國際事務長林建宏、財務處財務長劉裕宏、計算機與網路中心主任陳培殷、藝術中心主任馬敏元、生物科技中心主任陳宗嶽、核心設施中心主任陳昭宇、通識教育中心主任李約亨、人文社會科學中心主任蔡群立、環境保護暨安全衛生中心主任黃良銘、附設高級工業職業進修學校校務主任廖德祿。

國立成功大學第18任校長沈孟儒，1966 年生，高雄醫學大學醫學系學士（1993年），牛津大學生理所博士（2002年），現為國立成功大學醫學院藥理學研究所特聘教授。曾任國立成功大學醫學院附設醫院院長、國立成功大學校務基金管理委員會兼任委員、科技部醫學生化及藥理醫學學門兼任召集人、成大藥理學科暨研究所兼任主任兼所長、成大醫學院研究分處兼任研究副院長等職。