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王正坤醫師慰勞一分局　王定宇、葉澤山副市長出席勉勵

▲台南市警一分局義警中隊長、藝群醫美集團董事長王正坤醫師，9日晚上在長榮酒店舉辦義警春酒餐會，慰勞一分局員警與義警的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警一分局義警中隊長、藝群醫美集團董事長王正坤醫師，9日晚上在長榮酒店舉辦義警春酒餐會，慰勞一分局員警與義警的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局義警中隊長、藝群醫美集團董事長王正坤醫師，9日晚上在長榮酒店舉辦義警春酒餐會，慰勞一分局員警與義警的辛勞，並且歡迎新任第一分局長歐祖明，王定宇立委、葉澤山副市長、議員曾之婕、陳皇宇、蔡宗豪都席勉勵員警為民服務、保護東區民眾安全的辛勞。

▲台南市警一分局義警中隊長、藝群醫美集團董事長王正坤醫師，9日晚上在長榮酒店舉辦義警春酒餐會，慰勞一分局員警與義警的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南府城自古素以民風純樸知名，隨著台南商業快速發展，警察的工作日益繁重及危險，春節期間，大量台南市民防力量投入協助維護地方春節治安工作，義警是民間重要力量，協助地方治安、交通等業務，義警與民防、志工、守望相助隊、警友等合稱「民防五力」。

▲台南市警一分局義警中隊長、藝群醫美集團董事長王正坤醫師，9日晚上在長榮酒店舉辦義警春酒餐會，慰勞一分局員警與義警的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警一分局義警中隊長、藝群醫美集團董事長王正坤醫師，9日晚上在長榮酒店舉辦義警春酒餐會，慰勞一分局員警與義警的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警一分局義警中隊長、藝群醫美集團董事長王正坤醫師，9日晚上在長榮酒店舉辦義警春酒餐會，慰勞一分局員警與義警的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警一分局義警中隊長、藝群醫美集團董事長王正坤醫師，9日晚上在長榮酒店舉辦義警春酒餐會，慰勞一分局員警與義警的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市東區商業文教發達，人口眾多，由第一分局維護治安，轄區內有德高、文化、東門、東寧、莊敬、後甲、府東等7個派出所。台南市警一分局義警第一中隊由王正坤醫師擔任中隊長，全力支持警察與義警。

▲台南市警一分局義警中隊長、藝群醫美集團董事長王正坤醫師，9日晚上在長榮酒店舉辦義警春酒餐會，慰勞一分局員警與義警的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師是企管博士、皮膚科專科醫師，曾任台南市醫師公會理事長，現任台灣美容醫療促進協會理事長、長榮大學企管博士班、成功大學EMBA碩士班老師與藝群醫學美容集團董事長，王正坤熱心公益，樂善好施，常常參與各種社會工作，幫助社會弱勢。

▲台南市警一分局義警中隊長、藝群醫美集團董事長王正坤醫師，9日晚上在長榮酒店舉辦義警春酒餐會，慰勞一分局員警與義警的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警一分局義警中隊長、藝群醫美集團董事長王正坤醫師，9日晚上在長榮酒店舉辦義警春酒餐會，慰勞一分局員警與義警的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警一分局義警中隊長、藝群醫美集團董事長王正坤醫師，9日晚上在長榮酒店舉辦義警春酒餐會，慰勞一分局員警與義警的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警一分局義警中隊長、藝群醫美集團董事長王正坤醫師，9日晚上在長榮酒店舉辦義警春酒餐會，慰勞一分局員警與義警的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師表示，警察工作負擔越來越重，因此義警的重要性與日俱增。義警協助警方，維持社會治安、防竊、防盜、值班、備勤、警戒、巡邏、守望、社區巡守、重要治安事故、全民防衛萬安演習、交通管制、疏散、避難、災害救助、 每年春節期間協助重要節日維護安全工作。於春節工作告一段落之後，舉辦春酒義警餐會慰勞警察與義警同仁的辛勞，有助於提振警察士氣，讓警民一心，協力守護家園。

▲台南市警一分局義警中隊長、藝群醫美集團董事長王正坤醫師，9日晚上在長榮酒店舉辦義警春酒餐會，慰勞一分局員警與義警的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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