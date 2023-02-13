間諜氣球像中國版珍珠港事件　財經網美：美中「核心問題」被引燃

▲中國「間諜氣球」被美軍F22擊落。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

美軍4日在軍事基地上空擊落一架中國間諜氣球，當地時間週五開始又連續3天在領空擊下不明飛行物。財經網美胡采蘋指出，這次的間諜氣球事件，說明了中共的敵人不只有台灣，「明顯就是要爭奪世界霸主」。

胡采蘋昨日在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提到，很多媒體用「中國的珍珠港事件」來形容這次的間諜氣球，她認為，即使間諜氣球沒有造成像珍珠港事件般的慘重死傷，但已經說明了一個過去很曖昧的問題，「那就是中共只是要打台海戰爭嗎？中共的敵人只有台灣嗎？」

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▲美國海軍5日在南卡州默特爾比奇海灘打撈中國間諜氣球殘骸。（圖／達志影像／美聯社）



胡采蘋指出，中國這些年在全球的各項佈局，明顯就是要爭奪世界霸主的預備動作，你我都心裡有數，但大眾都不願意面對這其中的核心問題，「其實這是一場中國和美國之間的戰爭，不是中國和台灣之間的戰爭」。

胡采蘋提到，台灣在還沒有台積電的時候，就是中共統一中國大夢的目標，如果將世界看作一個圍棋盤，台灣就是非常重要的棋眼，美國要到東南亞、印度洋，日本要到東南亞，都必須保證台灣周邊的自由航行狀態。假設中共拿下台灣，把東海岸作為核潛艇基地，潛艇藏在難以探測的深海，「那麼美國人會發現一早起床解放軍潛艇在聖地牙哥外海打招呼，一路上都沒有偵測到」。

胡采蘋說，間諜氣球事件把美中之戰的核心問題提上檯面，大眾就再也不能視而不見，其實中國真正的戰爭目標是打敗美國而非台灣，現在美國群眾也能一目了然了。

▼財經網美胡采蘋。（圖／翻攝臉書）

