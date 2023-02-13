嘉義出租房破門驚見「頭顱白骨」　死者身分是前放射師

▲嘉義警破門驚見頭顱白骨，死者真實身分是她。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

嘉義縣12日發生驚悚死亡事件，一名清潔人員到某大學附近的出租套房打掃時，聞到房間傳出惡臭異味，驚覺情況不對立刻報警，警方破門後發現頭顱及人骨。警方調查後發現，死者48歲洪姓女子曾在嘉義某醫院任職放射師，後來因為生病回到南投老家休養，之後又輾轉獨自到民雄租屋，沒想到竟離奇死亡。

事件發生在12日上午8點多，一名清潔人員到某大學附近的出租套房進行打掃工作，不料才站在門外就聞到濃濃惡臭，透過窗戶看見房間內十分雜亂，趕緊聯繫通知屋主處理。屋主聽完描述後，決定先報警處理，待員警抵達後一起進入，沒想到進門後就發現頭顱及人骨。

▲警方鑑識人員比對死者身分後，認為死者應是租下套房的48歲洪姓女子。（圖／記者翁伊森攝）

鑑識人員到場勘驗後，確認頭顱及人骨是人類女性遺骸，比對身分後發現死者應是租下套房的48歲洪姓女子。檢警12日下午相驗遺體，由於現場只發現頭顱及人骨，幾乎沒有肉且皮膚已脆化，死亡時間恐超過半年以上，而房門及窗戶都從內反鎖，遺體沒有外傷情況，屋內沒有打鬥痕跡，初步排除他殺嫌疑。

檢警調查，由於遺體殘破不堪，無法正確辨識長相，只能從身形判定是洪女，目前已聯繫洪女家屬前來處理，屆時將比對雙方DNA進一步確認身分，並於15日進行複驗解剖，釐清是否有毒藥反應。

據悉，洪女曾在嘉義基督教醫院任職放射師，1年多前因為跟家人吵架，獨自離嘉到嘉義民雄租屋，但從2022年4月起就沒再繳租金。洪女家屬找不到洪女，曾經向警方報過失蹤，但一直都找不到人，如今接獲洪女的死訊，悲傷之餘也向房東表達歉意，表示願意支付洪女居住積欠的租金。