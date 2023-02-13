　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嘉義出租房破門驚見「頭顱白骨」　死者身分是前放射師

▲▼買房,看房,租屋,租房。（示意圖／Pixabay）

▲嘉義警破門驚見頭顱白骨，死者真實身分是她。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

嘉義縣12日發生驚悚死亡事件，一名清潔人員到某大學附近的出租套房打掃時，聞到房間傳出惡臭異味，驚覺情況不對立刻報警，警方破門後發現頭顱及人骨。警方調查後發現，死者48歲洪姓女子曾在嘉義某醫院任職放射師，後來因為生病回到南投老家休養，之後又輾轉獨自到民雄租屋，沒想到竟離奇死亡。

事件發生在12日上午8點多，一名清潔人員到某大學附近的出租套房進行打掃工作，不料才站在門外就聞到濃濃惡臭，透過窗戶看見房間內十分雜亂，趕緊聯繫通知屋主處理。屋主聽完描述後，決定先報警處理，待員警抵達後一起進入，沒想到進門後就發現頭顱及人骨。

▲▼ 嘉義地檢署 。（圖／記者翁伊森攝）

▲警方鑑識人員比對死者身分後，認為死者應是租下套房的48歲洪姓女子。（圖／記者翁伊森攝）

鑑識人員到場勘驗後，確認頭顱及人骨是人類女性遺骸，比對身分後發現死者應是租下套房的48歲洪姓女子。檢警12日下午相驗遺體，由於現場只發現頭顱及人骨，幾乎沒有肉且皮膚已脆化，死亡時間恐超過半年以上，而房門及窗戶都從內反鎖，遺體沒有外傷情況，屋內沒有打鬥痕跡，初步排除他殺嫌疑。

檢警調查，由於遺體殘破不堪，無法正確辨識長相，只能從身形判定是洪女，目前已聯繫洪女家屬前來處理，屆時將比對雙方DNA進一步確認身分，並於15日進行複驗解剖，釐清是否有毒藥反應。

據悉，洪女曾在嘉義基督教醫院任職放射師，1年多前因為跟家人吵架，獨自離嘉到嘉義民雄租屋，但從2022年4月起就沒再繳租金。洪女家屬找不到洪女，曾經向警方報過失蹤，但一直都找不到人，如今接獲洪女的死訊，悲傷之餘也向房東表達歉意，表示願意支付洪女居住積欠的租金。

ET快訊
老公外遇親媽！　女星崩潰：床戰當下我也在
國民黨碩士又少一人！　她學位遭撤銷
狂吞維他命C！她突中毒沒尿　送醫洗腎「確診末期了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義出租房破門驚見「頭顱白骨」　死者身分是前放射師

快訊／台灣搜救隊17:40撤離土耳其　130人5犬列隊向災區敬禮

借住好交情學弟家…她遭舔耳硬上！友見IG限動「救我」北上抓狼

三峽2車路口擦撞　1駕駛再衝路旁...13輛機車慘了！

離奇！女過馬路突倒地無呼吸心跳　警消關鍵CPR鬼門關前救回

快訊／嘉義租屋套房驚見女屍！　女租客剩「頭顱、骨頭」

快訊／命大！大貨車運將覺得「引擎怪怪」　一下車秒起火燃燒

毒鴛鴦見警猛催油門　爆胎冒火飆40公里！自撞被逮搜出安毒

汐止火車站民眾落軌！　遭普悠瑪號列車撞死

土耳其教授不捨台灣英雄「被請走」！　消防署暖回：救災優先

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

土耳其災區現場二次坍塌　搜救隊「遭瓦礫活埋」！

女遭水泥柱重壓僅露一腳　台灣隊奮戰19小時救出！

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

王思佳老公「走路就被嫌吵」決定搬家　丫頭也怕成惡鄰居：住獨棟是對的！

嘉義出租房破門驚見「頭顱白骨」　死者身分是前放射師

快訊／台灣搜救隊17:40撤離土耳其　130人5犬列隊向災區敬禮

借住好交情學弟家…她遭舔耳硬上！友見IG限動「救我」北上抓狼

三峽2車路口擦撞　1駕駛再衝路旁...13輛機車慘了！

離奇！女過馬路突倒地無呼吸心跳　警消關鍵CPR鬼門關前救回

快訊／嘉義租屋套房驚見女屍！　女租客剩「頭顱、骨頭」

快訊／命大！大貨車運將覺得「引擎怪怪」　一下車秒起火燃燒

毒鴛鴦見警猛催油門　爆胎冒火飆40公里！自撞被逮搜出安毒

汐止火車站民眾落軌！　遭普悠瑪號列車撞死

土耳其教授不捨台灣英雄「被請走」！　消防署暖回：救災優先

不明飛行物被美戰鬥機擊落！　加拿大正在搜尋「希望找到殘骸」

日地鐵司機肚子痛忘停車！罕見「倒退嚕」接客　眾人送暖：別怪他

談台灣有事　小馬可仕：很難想像菲律賓不被捲入

徐巧芯爆料「唐鳳欠薪、不務正業」！資安院緊急回應了

嘉義出租房破門驚見「頭顱白骨」　死者身分是前放射師

無照女駕駛自撞護欄　奇葩問警察：能讓爸代替我被關嗎？

130人5犬任務完成搭機回家！台灣隊喊話：需要我們，我們立刻來

好市多烤箱「買完才特價」！資深會員教一招領回差額：不是奧客

「間諜家家酒 x 環球影城」　佛傑家特製咖哩推出...附安妮亞最喜歡花生

轟愛莉莎莎「把粉絲當韭菜」！　Toyz：比我詐賭還不如

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

社會熱門新聞

即／嘉義租屋套房驚見女屍！女租客剩「頭顱、骨頭」

「只喝1罐」酒測值超標5倍　真相曝光

揪人妻百貨停車場偷情！小王淫喊：讓妳腿軟

男女夜店情慾流動！醉酒激情下場慘

高雄餐廳「下載抖音禁入內」！網狂刷1星負評　

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

即／台灣搜救隊撤離土耳其　130人5犬列隊向災區敬禮

汐止火車站民眾落軌　遭普悠瑪號列車撞死

阿里山公路自撞翻肚！短褲妹爬出猛吸這杯壓驚

她借住學弟家遭硬上　發IG限動「救我」

即／名嘴「砲哥」猝死街頭　路人：開門就倒下

啟動機械車位險把人夾成肉餅！他釀禍嗆：沒錢賠

嘉義出租房白骨　死者是前放射師

女過馬路突倒地無呼吸心跳　關鍵CPR救回

更多熱門

相關新聞

阿里山公路自撞翻肚！短褲妹爬出猛吸這杯壓驚

阿里山公路自撞翻肚！短褲妹爬出猛吸這杯壓驚

嘉義台18線阿里山公路35公里處，12日上午有一輛白色轎車在下山途中，疑似因精神不濟自撞，「四輪朝天」翻覆在車道，連車輪都斷裂噴飛在護欄上，車上的一對年輕男女受到擦挫傷自行爬出車外，其中穿著短褲的女子疑似受到不小驚嚇，站在路旁猛吸綠茶試圖冷靜，所幸2人傷勢均無大礙。

嘉義2小六女童遭撞慘死！相驗結果出爐

嘉義2小六女童遭撞慘死！相驗結果出爐

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

快訊／騎腳踏車雙載遭撞飛！嘉義2女學童雙雙不治

快訊／騎腳踏車雙載遭撞飛！嘉義2女學童雙雙不治

住宅開工2縣市年增破100%　在地建商：不怕供給量大

住宅開工2縣市年增破100%　在地建商：不怕供給量大

關鍵字：

嘉義白骨

讀者迴響

熱門新聞

老公床戰親媽！女星揭瘡疤：當下我也在

朝全面解封！醫：免費時代要結束了

辦婚宴3千村民0人捧場　新郎超心寒

狂吞維他命C！她突中毒沒尿　送醫洗腎「確診末期了」

明晚猛降溫剩10°C　回暖時間出爐

男童上課舉手遭忽略身亡！爺爺一聽也去世

老公睡覺都要她幫「暖蛋」！布丁姐姐崩潰

女大生羞吐「愛愛胸部變大」！最美博士揭2原因

華府警告　穿「1外套」恐成搶劫目標

每天準時回家　她翻老公手機傻了

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

即／嘉義租屋套房驚見女屍！女租客剩「頭顱、骨頭」

街頭「巧遇邵雨薇」坐機車對到眼！本尊笑噴

淡水「土耳其冰淇淋」老闆親戚20多人罹難

他嘆好市多在地化！資深會員揭1服務也消失

更多

最夯影音

更多
台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰
女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面