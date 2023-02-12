嘉義2小六女童遭撞「噴飛慘死」！相驗結果曝　貨車司機涉過失致死

記者閔文昱／綜合報導

嘉義縣太保市2名小六女學童10日下午騎電輔腳踏車雙載，不料在行經嘉167縣道時被一輛小貨車猛烈撞擊，當場噴飛失去生命跡象，送醫不治。而小貨車在撞擊後也失控衝撞路邊燈桿，接著翻落田中，車上2人受困受傷。檢警11日下午相驗，確認2女童身上多處骨折創傷性休克死亡，將貨車駕駛阮男依過失致死罪嫌送辦。

嘉義地檢署表示，檢察官會同法醫在11日下午4時許進行相驗後，確認腳踏車騎士陳姓女童，因車禍造成額頭撕裂傷併肢體骨折、創傷性休克死亡；乘客廖姓女童因車禍造成多發性骨盆開放性骨折併多處骨折、創傷性休克死亡。

▲2名女童被後方貨車追撞噴飛。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

事發後2名女童家屬都對小貨車駕駛阮男提出告訴。阮男指出，當時他精神不濟，車子偏離車道而釀禍。檢方調查，阮男因車速過快、未注意車前狀況，涉及過失致死罪嫌，訊問後諭知限制住居，依法偵辦。

據了解，2名學童為同學關係，10日騎腳踏車雙載外出卻發生意外，透過當時畫面顯示，貨車以極快速度行駛，在未減速的情況下直接從腳踏車後方高速撞上，2名女童連人帶車往上騰空飛起，重摔落地，而貨車則是將電燈桿連根拔起後飛進田裡，車頭幾乎全毀，十分驚悚。