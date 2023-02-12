地震頻傳！新北市民活動中心大體檢　確保民眾使用更安全

▲新北市民活動中心大體檢，確保民眾使用更安全。（圖／新北市民政局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

近日世界各國地震頻傳，造成嚴重損害，公有建築物安全再次受到關注，新北市政府民政局偕同各區公所，配合內政部公有建物耐震評估整建專案，針對行政大樓及市民活動中心進行檢視，自2018年起至2022年止已投入超過3億元經費、完成197件耐震評估補強或拆除重建，執行率超過8成5，並感謝中央前瞻計畫補助近1億7千萬經費，讓民眾安心使用。

民政局長柯慶忠表示，土耳其及敘利亞邊境日前遭逢強震，造成建築物倒塌及生命財產的重大損失，令人悲痛，臺灣與土耳其一樣位於板塊交界處，地震頻繁，且地震災害所造成災損程度不易預測，區公所行政大樓及市民活動中心是民眾重要的洽公場所及社交空間，相關建築物耐震能力評估及補強工作亦為地震防災整備重要工作之一，以保使用安全。

柯慶忠說，除中央補助外，市府民政局及公所也自行籌措超過1.5億經費進行改善，今(112)年也將持續向內政部爭取補助，依結構老舊程度逐步進行耐震能力評估、補強或拆除重建，以有效提升公有建築物耐震能力，讓民眾不管是洽公或辦理社交活動都能感受到建築物的安全、舒適及便利。

依據內政部相關規定，將建物用途分級係數，一般使用之用途係數為1，行政大樓及活動中心的用途係數為1.25，區公所也依照規範，委請第三方技士公會辦理耐震能力初步評估、詳細評估，評估結果若不合規範，則依技士公會建議改善方案，進行後續的結構補強或拆除重建工程。

▲板橋國光民生市民活動中心採用擴柱補強方式。

其中，補強工程依建物狀況及環境條件，採用「擴柱」、「新設剪力牆」以及「鋼構束制斜撐」等工法，如土城區公所因平時洽公人數眾多，為不影響民眾洽公，採用對內部空間影響較小的鋼構束制斜撐工法進行補強，平溪區公所亦採用此法補強。

另外，板橋民生公園市民活動中心則同時使用擴柱及新設剪力牆等工法進行補強；板橋國光公園市民活動中心則因1樓為板橋幼兒園，為顧及幼兒安全，僅假日期間施工，施工期間也讓小小孩及家長們理解建築物耐震補強的重要性及急迫性。

而經評估須拆除重建的活動中心，如汐止自強、新昌市民活動中心及五股市民活動中心均已重建並啟用，新莊文明文德活動中心則已開始動工拆除，未來將規劃作為臨時停車場，提供民眾使用；泰山義學市民活動中心也將於2月下旬開工動工。

民政局也提醒，地震難以預測，必須依賴大家平時的災防準備、建立正確的地震避難知識以及配合政府做好災防演練，才能將災害減少至最低，感謝民眾於施工期間的支持及配合，讓市府能夠致力打造安全、舒適的公有建築物。