　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

地震頻傳！新北市民活動中心大體檢　確保民眾使用更安全

▲新北市民活動中心大體檢 確保民眾使用更安全。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市民活動中心大體檢，確保民眾使用更安全。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

近日世界各國地震頻傳，造成嚴重損害，公有建築物安全再次受到關注，新北市政府民政局偕同各區公所，配合內政部公有建物耐震評估整建專案，針對行政大樓及市民活動中心進行檢視，自2018年起至2022年止已投入超過3億元經費、完成197件耐震評估補強或拆除重建，執行率超過8成5，並感謝中央前瞻計畫補助近1億7千萬經費，讓民眾安心使用。

民政局長柯慶忠表示，土耳其及敘利亞邊境日前遭逢強震，造成建築物倒塌及生命財產的重大損失，令人悲痛，臺灣與土耳其一樣位於板塊交界處，地震頻繁，且地震災害所造成災損程度不易預測，區公所行政大樓及市民活動中心是民眾重要的洽公場所及社交空間，相關建築物耐震能力評估及補強工作亦為地震防災整備重要工作之一，以保使用安全。

柯慶忠說，除中央補助外，市府民政局及公所也自行籌措超過1.5億經費進行改善，今(112)年也將持續向內政部爭取補助，依結構老舊程度逐步進行耐震能力評估、補強或拆除重建，以有效提升公有建築物耐震能力，讓民眾不管是洽公或辦理社交活動都能感受到建築物的安全、舒適及便利。

依據內政部相關規定，將建物用途分級係數，一般使用之用途係數為1，行政大樓及活動中心的用途係數為1.25，區公所也依照規範，委請第三方技士公會辦理耐震能力初步評估、詳細評估，評估結果若不合規範，則依技士公會建議改善方案，進行後續的結構補強或拆除重建工程。

▲新北市民活動中心大體檢 確保民眾使用更安全。（圖／新北市民政局提供）

▲板橋國光民生市民活動中心採用擴柱補強方式。

其中，補強工程依建物狀況及環境條件，採用「擴柱」、「新設剪力牆」以及「鋼構束制斜撐」等工法，如土城區公所因平時洽公人數眾多，為不影響民眾洽公，採用對內部空間影響較小的鋼構束制斜撐工法進行補強，平溪區公所亦採用此法補強。

另外，板橋民生公園市民活動中心則同時使用擴柱及新設剪力牆等工法進行補強；板橋國光公園市民活動中心則因1樓為板橋幼兒園，為顧及幼兒安全，僅假日期間施工，施工期間也讓小小孩及家長們理解建築物耐震補強的重要性及急迫性。

而經評估須拆除重建的活動中心，如汐止自強、新昌市民活動中心及五股市民活動中心均已重建並啟用，新莊文明文德活動中心則已開始動工拆除，未來將規劃作為臨時停車場，提供民眾使用；泰山義學市民活動中心也將於2月下旬開工動工。

民政局也提醒，地震難以預測，必須依賴大家平時的災防準備、建立正確的地震避難知識以及配合政府做好災防演練，才能將災害減少至最低，感謝民眾於施工期間的支持及配合，讓市府能夠致力打造安全、舒適的公有建築物。

【更多新聞】

►基隆爆行車糾紛！男疑刀械遭PO網　到案拿出「這支」喊冤

►快訊／基隆人注意！市府體恤市民儲水不及　停水延後1週

►邱佩琳南下佛光山弔唁星雲大師 　追憶與父親邱創煥感人往事

►帶雙胞胎兒放天燈　母「撞活動帳棚」摔車亡！警示不足廠商慘了

►新北求財聖地「金山財神廟」起火！無業大叔幹的...犯案理由曝

ET快訊
汪小菲「突剃平頭」　近況曝光！
辣媽約會20歲小鮮肉　布幕一開...是自己兒子
舒淇「滿頭白髮」被酸老了！　隱疾纏身多年
24歲女公園慘遭輪流性侵　惡徒嗆「女人不該待這麼晚」
手搖飲「指定飲品買1送1」　只有1天
山東海域出現「不明飛行物」　大陸官方：準備擊落！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北金礦山百年事務所　華麗轉身5G大地館

地震頻傳！新北市民活動中心大體檢　確保民眾使用更安全

黃明昭悼星雲　感念大師曾勉勵同仁「五戒」：給警界滿滿正能量

新北安坑輕軌通車嘉年華　璀璨煙火帶動永續旅運發展

新北天燈節圓滿落幕！百人健行淨山趣　永續平溪愛地球

台南安平建平里市集　義賣近5萬元捐省躬國小棒球隊

情侶自比「雞排尬珍奶」　獲半山夢工廠告白賽最大獎

嘉義市牛排館內用濃湯紅茶免費暢飲　外帶顧客想多包卻不行

台南做工行善團出動志工70人 為弱勢改善居住環境

『住警器』有裝有保庇　消防局與仁德區公所辦大聲公創意防災宣導

《體能之巔》尹誠彬「原地跳高」全場驚呼　「跳過一個女生」...選手：他是怪物吧！

土耳其忠犬不願離開廢墟　負傷守2天「等主人回來」

奴才睡覺翻身推胖橘貓　牠化身高空炸彈怒報仇

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

熊熊主持穿超低胸禮服！　 無尊「目光往下看」：好好看

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

薔薔10年前「黑澀會出道照」曝光！　秀傻白甜模樣...小S笑問：受什麼傷害

門口丟飲料杯被抓包裝傻　店家留原地：一周內拿走

米可白「緊身上衣」性感熱舞　跳一半笑場...自嘲：像在抓癢XD

狂按喇叭也不讓！貨車國道擋救護車2分鐘

新北金礦山百年事務所　華麗轉身5G大地館

地震頻傳！新北市民活動中心大體檢　確保民眾使用更安全

黃明昭悼星雲　感念大師曾勉勵同仁「五戒」：給警界滿滿正能量

新北安坑輕軌通車嘉年華　璀璨煙火帶動永續旅運發展

新北天燈節圓滿落幕！百人健行淨山趣　永續平溪愛地球

台南安平建平里市集　義賣近5萬元捐省躬國小棒球隊

情侶自比「雞排尬珍奶」　獲半山夢工廠告白賽最大獎

嘉義市牛排館內用濃湯紅茶免費暢飲　外帶顧客想多包卻不行

台南做工行善團出動志工70人 為弱勢改善居住環境

『住警器』有裝有保庇　消防局與仁德區公所辦大聲公創意防災宣導

朋友出國「被親友狂搖控代購」搬到拉傷！　吳怡霈：我會大爆炸

新北金礦山百年事務所　華麗轉身5G大地館

800元買電腦「無法開機」！他氣炸公審反遭酸爆：你問題最多

地震頻傳！新北市民活動中心大體檢　確保民眾使用更安全

黃明昭悼星雲　感念大師曾勉勵同仁「五戒」：給警界滿滿正能量

新北安坑輕軌通車嘉年華　璀璨煙火帶動永續旅運發展

舒淇「滿頭白髮」被酸老了！　曝隱疾纏身多年「半夜突發作」無法睡

最狂戀綜《熟女莊園》8辣媽約會20歲小鮮肉　布幕一開⋯居然是自己兒子

曾沛慈遭傳參加《浪姐4》「通過3次面試」！　親上火線回應了

玩真心話大冒險！「男友愛愛時長」她誠實說了　他氣到摔筆電走人

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

地方熱門新聞

白沙屯媽祖進香凌晨出發

這家再賣出6千萬威力彩：得獎者是福興宮拜拜香客

台南長照服務單位遴選公正公開

牛排館內用濃湯紅茶免費暢飲　多包卻不行

發完最後1箱抗病毒藥藥師馮水源告別人世

星雲大師圓寂荼毗周邊道路將交管

桃園燈會還有三天！搭火車來富岡抽黃金

2023桃園燈會12日閉幕　快把握最後賞燈時間

嘉義民生公園道將圳打造水岸森林廊道

快訊／基隆市停水「延後1週」

鳳山肉圓競爭強　曾倒漂白水下毒

基隆瓦斯管線修復完成　謝國樑要求建立應變SOP

安坑輕軌市集開幕　青農蔬菜、好茶、羊乳

新北推薦5大公園　助攻戀情升溫

更多熱門

相關新聞

新北安坑輕軌通車嘉年華　帶動永續旅運發展

新北安坑輕軌通車嘉年華　帶動永續旅運發展

歡慶安坑輕軌10日起正式通車，新北捷運局於今（12日）下午3時於陽光運動公園展開一系列的「安坑輕軌通車嘉年華活動」，現場人潮眾多闔家大小歡慶同樂，晚上20時23分則有壓軸的璀璨煙火秀，代表2023年安坑輕軌營運通車，也照亮一條回家的路，讓幸福新北，永續前行。

新北百人健行淨山趣　永續平溪愛地球

新北百人健行淨山趣　永續平溪愛地球

新北套房月租3800元！內部照驚呆全場：清流

新北套房月租3800元！內部照驚呆全場：清流

汐止火車站民眾落軌　遭普悠瑪號列車撞死

汐止火車站民眾落軌　遭普悠瑪號列車撞死

三峽男突從分隔島竄出遭撞飛　昏迷指數3

三峽男突從分隔島竄出遭撞飛　昏迷指數3

關鍵字：

新北建物耐震

讀者迴響

熱門新聞

熱血教授難過被趕　台灣搜救隊反安慰

淡水「土耳其冰淇淋」老闆親戚20多人罹難

56歲美魔女分了25歲鮮肉　「開國道X蟲上腦」她氣炸

朝全面解封！醫：免費時代要結束了

師生都沒了　建校70年北市立人高中確定停辦

16歲男被埋119小時　奇蹟獲救

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

夯劇毒販演員被起底真吸毒！　劇組急發聲明刪畫面

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

他每天被鄰居「強迫看A片」網笑：比隋棠的更扯

剛睡醒接「台積電面試電話」！她喊1句：感覺涼了

情侶嘿咻過激　她陰道撕裂腸外露

知名餐廳開第一槍！　下載抖音「禁止進入」

底薪漲到2萬6400元！實領金額卻變少　妹子哭了

辦婚宴3千村民0人捧場　新郎超心寒

更多

最夯影音

更多
《體能之巔》尹誠彬「原地跳高」全場驚呼　「跳過一個女生」...選手：他是怪物吧！

《體能之巔》尹誠彬「原地跳高」全場驚呼　「跳過一個女生」...選手：他是怪物吧！
土耳其忠犬不願離開廢墟　負傷守2天「等主人回來」

土耳其忠犬不願離開廢墟　負傷守2天「等主人回來」

奴才睡覺翻身推胖橘貓　牠化身高空炸彈怒報仇

奴才睡覺翻身推胖橘貓　牠化身高空炸彈怒報仇

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

熊熊主持穿超低胸禮服！　 無尊「目光往下看」：好好看

熊熊主持穿超低胸禮服！　 無尊「目光往下看」：好好看

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面