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奧迪男併排停車擋路！騎士理論遭嗆：罰單2400而已，我開這種車

記者柯振中／綜合報導

違規還這麼囂張！台中市一名男子10日騎車行經中清路一段時，發現有輛轎車併排違停在大馬路上，於是不斷鳴按喇叭，沒想到車主出面的第一句話，竟是「你拍我幹嘛，刪掉喔」，還出言嗆聲不怕罰單，反正「2千4而已，我開這種車」，行為舉止十分囂張。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」上傳了一段影片，台中一名機車騎士10日晚間6點41分行經中清路一段，當時車流量相當大，卻有一輛奧迪轎車併排違停，直接擋住了車道，導致交通受阻。

▲▼奧迪男並排擋路，嗆理論騎士：2千4而已，我開這種車。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

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▲奧迪男併排擋路，眼見騎士不刪除照片，於是繼續停著，甚至還嗆「2千4而已，我開這種車」。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

騎士感到相當不滿，於是長按喇叭，希望車主能出面挪走。豈料車主從騎樓走出後，第一句話竟是「你拍我幹嘛，刪掉喔」，自己只是臨時停一下，「我這樣子有違規嗎」，一點也不覺得這種行為有錯。

▼明明已經嚴重阻礙交通，男子仍不認為自己的行為有錯。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲▼奧迪男並排擋路，嗆理論騎士：2千4而已，我開這種車。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

2人交談的過程中，車主一度放軟態度，但還是沒有打算要移車。此外，因為騎士不願刪除照片，車主更是靠近開嗆「我不開（移走）啊！可以嗎」，聽到騎士要檢舉，更是出言嘲諷「（罰單）2千4而已，我開這種車」，行為舉止十分囂張，完全不顧其他用路人的安全。

離譜的畫面曝光後，不少網友留言痛斥，「那不叫任性，那叫目無王法」、「要違停也不會靠邊一點，天才」、「違規仔起手式：我只是停一下。自己的方便犧牲用路人安全，重點明明就並排違規」、「停成這樣罔顧大家的安全跟行車權利，台灣人很多被情緒支配到完全不講理」、「有錢就是任性啊，就可以在那邊亂停笑死。」

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