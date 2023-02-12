借住好交情學弟家…她遭舔耳硬上！友見IG限動「救我」北上抓狼

▲小愛北上找高中學弟玩，卻在他租屋處遭性侵，她嚇得在IG上發限動求救。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者蔡怡萍／台北報導

一名女子小愛（化名）北上遊玩，借住在新北讀大學的高中學弟租屋處，但學弟半夜卻不顧小愛拒絕抵抗，貼耳吹氣亂摸全身，強行性侵得逞，小愛在人生地不熟的地方不知如何是好，只能害怕地在IG上發限時動態寫著「救我」，在台南的友人看見後，才搭最早一班高鐵北上協助小愛報警；學弟遭法院依強制性交罪，處有期徒刑3年4月。

根據判決，住在南部的小愛想去新北耶誕城，而與她交情不錯的高中學弟阿風（化名）正好在新北就讀大學，小愛於是跟阿風約好2022年12月10日這天一起去，阿風提議晚上可以借住在他租屋處就好，小愛心想與他認識很久、不疑有他答應了。

沒想到，當天晚上準備睡覺時，阿風卻刻意靠近小愛耳邊，朝她耳朵吹氣、舔舐，甚至熊抱親吻，不顧小愛伸手阻擋說「不要」，蠻力掐脖硬上得逞，事後阿風逕自盥洗睡覺，並要小愛不要輕舉妄動。

小愛受辱後，嚇到不知該怎麼辦，當時已是凌晨3、4點，又害怕不敢貿然離開，拿手機偷偷用IG發了一則限時動態寫下兩字「救我」，剛好有一名在台南的友人深夜還沒睡，關心她怎麼了，她訴說經歷後，友人先安撫她的情緒，並等搭第一班高鐵北上救人，協助小愛逃離後，帶往醫院驗傷並報警。

但阿風供稱，確實有與小愛發生關係，但一切都是自然而然，小愛還配合變換姿勢，說「我以為她會喜歡掐脖子」，且他並沒有限制小愛人身自由，小愛大可趁他睡著時跑出去求救，但小愛卻是繼續留下與他共處一室。

法官認為，小愛在警詢、偵查、審理時的歷次證述都始終如一，若不是親身經歷，難以冒著偽證罪的風險下這樣指證，且2人本來為高中學姊學弟關係，彼此無冤無仇，沒有需要破壞交情誣陷的動機，認為阿風為滿足自身性慾罔顧情誼，又未與小愛和解、賠償，依強制性交罪處有期徒刑3年4月，還可上訴。