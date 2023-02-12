70歲老翁性侵鄰居9歲女童　陸農村頻傳「留守兒童遭狼爪」

▲女童遭鄰居性侵。（示意圖／CFP）



文／香港01

2月8日，青海省西寧市大通縣法院審結一起多次性侵、猥褻不滿十週歲幼女的犯罪案件，對被告人安某某數罪並罰依法判處有期徒刑十三年，附加剝奪政治權利三年。

法官指出，近年來，性侵未成年人犯罪越來越多，此類案件有幾個特點：一是多發於熟人之間，二是被害人多為農村留守兒童，農村留守兒童現象再度引發社會關注。

據大通縣法院官方資料，被告人安某某是大通縣某鎮某村的一名七旬老漢，與被害人安某是鄰居。自2020年4月至2022年2月，被告人安某某以給不滿十週歲的被害人買蛋糕、給好吃的為由哄騙其至廚房、臥室後，多次實施強姦行為並拍攝部分過程；在其家中炕上以及電動車上多次實施猥褻行為並拍照。

法院審理查明，被告人安某某多次強姦不滿十週歲的幼女，多次猥褻不滿十週歲的幼女，對被告人安某某以強姦罪、猥褻兒童罪數罪並罰，判處有期徒刑十三年，附加剝奪政治權利三年。

法官指出，被告人與被害人是鄰居，被告人安某某借助熟人之便利條件，在長達兩年的時間實施了上述犯罪行為，給被害人心理上造成了難以抹去的陰影，對於這種行為必須要嚴懲。

據了解，《刑法修正案十一》此前針對強姦罪和強制猥褻罪作出了相應的修改，強姦罪中對判處以十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑的情形增加「姦淫不滿十週歲的幼女或者造成幼女傷害的」這一項；強制猥褻罪中對猥褻兒童處以五年以上有期徒刑的情形，再新增「猥褻兒童多人或者多次的」這一項。

法官表示，近年來，性侵未成年人犯罪呈多發態勢，成為社會關注的熱點。該法官指出，這類案件多發於熟人之間。因兒童社交圈子小，而熟人更容易取得兒童的信任，進而有機可乘。

內地超過90%留守兒童分佈在中西部省份，圖片非當事人。（視覺中國）

此外，被害人多為農村留守兒童。因父母常年外出打工，將孩子交給年邁的老人看管，致使監管能力缺失。三是事後對兒童威脅、恐嚇從而導致兒童不敢說、不願說、不主動說，進而導致其身體和心靈遭受長期侵害。

2022年7月12日廣西北流市法院作出一審判決，69歲老漢陳建龍性侵同村少女葉子（化名），葉子被性侵時剛滿13歲，葉子患有輕度精神發育遲滯，她被家人發現遭性侵時已懷孕5個月。法院判強姦罪名成立，從重判處陳建龍有期徒刑9年7個月。