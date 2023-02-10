空軍士官長硬上女網友！被抓包太花心遭求償150萬　一聽秒孬慘了

▲士官長在摩鐵性侵女網友得逞，事後賠不出和解金遭提告判刑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者黃資真／高雄報導

屏東空軍一名士官長和女網友出去玩，準備返家時卻稱疲憊沒辦法開車，到摩鐵休息時趁女子吃藥昏睡時，強壓性侵得逞。事後女子憤恨不平求償150萬，士官長立刻求饒「不要告訴家人」，仍遭女子提告。橋頭地院依現役軍人犯強制性交罪判處士官長3年6月。

判決指出，士官長阿偉（化名）在空軍訓練中心擔任士官長，2019年6月阿偉約女網友花花（化名）到高雄蚵仔寮海邊看日出，結束後阿偉卻說太累無法開車，想先到摩鐵過夜休息，但花花吃完安眠藥睡著後，阿偉卻趁虛而入，強壓性侵得逞。

起初花花原本嘗試原諒他，沒想到阿偉早就有砲友，跟一開始單身的說詞完全不同，氣得求償150萬，但阿偉拿不出錢，協調2個月後破局才到警局提告。

審理時阿偉辯稱，當時花花自己脫光衣服坐在他旁邊，一陣打鬧後就開始發生關係，過程中花花突然說肚子不舒服才停止。會答應賠償只是為了職業才跟花花哀求，不代表承認性侵。

法官經勘驗2人對話紀錄與錄音後，認為無辜之人遭指控性侵時，應會積極辯駁、反認，當花花表示要爆料、提告時，阿偉又不斷表達抱歉、願意賠償，希望不要跟家人說，可見花花非合意跟其發生關係，依現役軍人犯強制性交罪判處3年6月。全案仍可上訴。