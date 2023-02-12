憂疫情再起　雙北中小學明開學「到校一律量體溫」

▲防疫優先，雙北縣市教育局均宣布，明天開學入校須量體溫。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，自2月20日起放寬室內戴口罩規定，校園則延至3月6日實施。明天（13日）中小學開學，考量今年春節連假長達10天，民眾南來北往、出國度假者眾，包括台北市、新北市教育局均宣布，明起到校一律須量體溫，如身體出現疑似或不適症狀，可自行快篩檢測，落實生病不到校。

台北市教育局副局長陳素慧指出，因應中央疫情鬆綁政策，從上學期開始就取消學生入校需量體溫的規定，但今年年假長達10天，有很多學生和家長在國內外旅遊，擔心一開學疫情就升溫，影響課務運作，因此，明天開學將恢復入校前量體溫措施，預計持續兩周，視疫情走向再做滾動調整。

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新北市教育局也採取防疫從嚴策略，要求學校務必落實「校園防疫三部曲」：備妥防疫物資、強化防疫措施及落實防疫應變，並成立校內防疫專責小組，以備隨時啟動防疫應變。

新北市教育局也要求各級學校，持續宣導3級防護措施，包括在家量體溫、到校量體溫、隨時關心學生健康。因此，明天開學日，學生到校一律須先量體溫再上課，此外，若教室內用餐無法維持社交距離，必須使用午餐隔板。