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後天開學！教長提供「收心筆記」　五大秘訣曝光

▲中小學防疫新制上路，以篩代隔，家長憂將掀另一波確診大流行。（圖／記者楊惠琪攝）

▲中小學下周一開學，教育部長提出收心筆記，而在3月6日前，防疫措施仍延續下學期。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

中小學預計後天（13日）開學，教育部長潘文忠今（11日）在臉書PO文，準備收心筆記來跟大家分享，並提出調整作息時間等五大重點，也提醒學生，今天安排一些靜態活動、調整作息與飲食，以滿滿的活力迎接即將到來的開學生活。

中小學預計下周一開學，大學也從下周一起陸續開學，近期疫情趨緩，教育部主秘廖興國日前也表示，開學後防疫政策仍延續上學期末，預計3月6日起才會放寬校園口罩，屆時校園室內空間原則「自主佩戴口罩」，但校園內保健中心或在校車、接駁車等公共運輸工具上仍要佩戴口罩。

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▲▼教長潘文忠準備收心筆記，並提出五大重點。（圖／教育部提供）

▲教長潘文忠準備收心筆記，並提出五大重點。（圖／教育部提供）

而面對即將開學，潘文忠今天也在臉書PO文，讓孩子們準備「收心操」，也提供了「收心筆記」，並列出「調整作息時間、注意飲食健康、確認開學用品、聯繫同學感情、探索興趣志向」等五大重點，也提醒學生，今天不妨安排一些靜態活動、調整作息與飲食，以滿滿的活力迎接即將到來的開學生活。

廖興國日前也表示，目前各級學校防疫措施仍延續上學期末，也就是以篩代隔等，但未來也會簡化校園防疫措施，例如快篩劑的發放，將比照機場，有需要才發放，而不是現行只要班上有人確診者就全班發放快篩劑，但實施的時間還要邀集相關單問進行討論，可能搭配3月6日的口罩鬆綁制度實施。 

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