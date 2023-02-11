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CNN：美國已研發出追蹤中國「間諜氣球」方法

▲▼中國「間諜氣球」被擊落後，軍方在南卡海域進行打撈作業。（圖／路透）

▲中國「間諜氣球」日前進入美國領空後被擊落。（圖／路透）

文／中央社

6名知情人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），美國情報圈已經研發出一種方法來追蹤去年才發現的中國偵察氣球艦隊。

政府官員坦承，美國總統拜登2021年上任後，一枚中國間諜氣球曾短暫飛越美國本土。後來，情報圈透過美國情報機構和其他數據分析這枚氣球的部分訊號，以了解這枚氣球過去可能出現的時間和地點。

知情人士指出，研究結果讓美國首度研發出一種一致的技術方法，美方已利用這種方法近乎即時地在全球追蹤這些偵察氣球。這種方法的存在，可能會進一步讓共和黨議員批評拜登政府在阻止中國間諜氣球上週進入美國領空一事上採取行動的速度不夠快。

官員也能利用從這些之前的氣球搜集到的資訊與其他資源，發現前總統川普執政期間，類似的偵察氣球曾經進入美國領土至少3次。官員拒絕說明蒐集訊號的方法，目前也不清楚情報圈花了多少時間研發這種2022年首度派上用場的新方法。

但一名熟悉情報圈的國會議員告訴CNN，這套新方法相當重要，因為要是沒有這套方法，鑑於氣球移動緩慢，且能飛得非常高，還能躲過較為傳統、傾向偵測迅速移動的飛彈及反恐威脅的雷達，這些氣球會變得極難追蹤。

官員表示，這些氣球如今已在全球執行過數十趟任務。情報圈去年才研發出追蹤中國氣球艦隊的可靠方式，這有助於解釋為何川普政府官員堅稱對中國偵察氣球在川普任內曾3度飛越美國領土一事一無所悉。

包括前國防部長艾斯培（Mark Esper）、前國務卿兼中央情報局（CIA）局長蓬佩奧（Mike Pompeo）和前國安顧問波頓（John Bolton）在內的川普政府高階官員都說，在上屆政府執政期間都沒有被知會過中國氣球進入美國領空一事。

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）8日指出：「上週的事件為美國提供瞭解更多中國偵察氣球計畫的獨特機會，所有訊息都有助於美方繼續強化追蹤這類物體的能力。」

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關鍵字：

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