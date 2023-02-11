　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

隋棠惡鄰風波最後一塊拼圖！房仲揭私下態度　豪宅掉價始末曝光

▲隋棠首露面。（圖／翻攝自隋棠IG）

▲隋棠捲入「惡鄰風波」。（圖／翻攝自隋棠IG）

記者崔子柔／綜合報導

隋棠7日遭鄰居公開控訴擾鄰，當晚她也發文澄清始末，引發各界熱議，目前雙方各執一詞，結果尚未水落石出。賣屋給隋棠的房仲陳泰源昨（10日）晚則發文提到，隋棠在看屋時相當客氣有禮貌，關於樓下A母女的狀況，則是在前租客承租後期開始發生。

陳泰源在臉書表示，「真相的拼圖，我來補上一塊」，他是賣方經紀人，房子成交後就沒有和隋棠有任何接觸，關於隋棠對管理員破口大罵一事，他提到先前帶隋棠看房時，至少有見過5次面，隋棠並沒有因為他是來賺錢的「底層房仲」，對他有任何頤指氣使或高傲的態度，相反的，還會不時點頭微笑，原租客要求合照時，隋棠也大方同意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳泰源指出，為了要證明房子頂樓做過防漏設施，他曾帶隋棠去找管理員，「我看到她對管理員的態度，始終秉持微笑，聽完解答還會『微彎腰點頭』說『謝謝』」。

陳泰源提到，隋棠家的溜滑梯應該是由前屋主施做的，設置在樓中樓的「樓上」，「如果這樣還吵得到，那A母女應該、確實比一般人敏感」，另外櫻花樹則是「前前屋主」種的，前屋主接手後也細心照料，相信隋棠是很無奈、心痛地將樹砍下。

▲▼隋棠住家外觀。（圖／記者邱顯燁攝）

▲隋棠住家外觀。（圖／記者邱顯燁攝）

針對前屋主得知A母女情況才降價賣房的傳言，陳泰源表示，這間房子由他獨家銷售長達6年，前屋主到國外工作後，就委託他買賣事宜，因為房市不景氣，便同意先租給蔡小姐，直到2020年房市終於有起色，但考慮到屋齡超過20年，和「豪宅限貸令」影響，前屋主持有成本夠低、用不到這間台灣的房子，又已經賣了約6年，所以才會大幅讓利。

陳泰源指出，前租客蔡小姐夫妻有2個孩子，加上外傭一共住了5個人、一隻狗，但樓下前屋主從未反映噪音問題，而A母女2016年7月入住樓下，住了3年才開始投訴樓上的蔡小姐，蔡小姐也因此暗示過他「叫我賣房子要小心，因為樓下住戶很敏感，交代我一定要提醒買家，買了之後務必要加裝隔音設備」。

陳泰源說，但當時蔡小姐沒有直白地告知他A母女的情況，而他想著屋齡近30年，即便有些才蓋10年的豪宅，隔音效果也不好，他當然也在隋棠看房期間出言提醒，「事發至今，我目前都還沒有接到隋棠或買方經紀人的客訴」，「也因此，隋棠才會在聲明表示：地板厚度加高近30公分」。

陳泰源提到，如果因為這則聲明被捲入訴訟糾紛，他不會偏袒任何一方，這則PO文是他鼓起勇氣才發出，最後提醒，如果有客戶主動告知「有淺眠或敏感的困擾」，「我一定都會誠實建議，買透天、別墅或頂樓」。

ET快訊
又有中國間諜氣球？　美軍擊落「阿拉斯加上空」不明物體

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／05:18桃園復興3.6地震　最大震度2級

隋棠惡鄰風波最後一塊拼圖！房仲揭私下態度　豪宅掉價始末曝光

周末32℃！情人節抱緊「越晚越濕」　大陸冷氣團下探10℃

誤以為忙碌效率=成功？一直想「還沒發生的事」注定身心靈分離

淡水「土耳其冰淇淋」老闆家鄉被毀了　強打精神逗樂客人

政府發錢了！　一條件可領「57600元」

拜拜第一步要先懺悔！科技國師分享5重點　找價值觀相同神明更有感

獨／台鐵接恐嚇！「未顯示號碼」來電　揚言普悠瑪號上放炸彈

爸媽在家「製造小孩」！　妹子一開房門尬爆：被迫進入事後場地

炒一下就很鮮美　熱炒店版「家常炒蝦」2步驟上桌！

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

找到人了！搜救犬宏亮大叫　瓦礫中盡責搜救畫面曝光

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

驚悚瞬間曝！嘉義貨車後方高速猛撞　單車雙載女童「騰空噴飛」亡

狂按喇叭也不讓！貨車國道擋救護車2分鐘

隋棠「去花蓮不在家」被疑說謊　風波後首現身！憔悴模樣曝光

女遭水泥柱重壓僅露一腳　台灣隊奮戰19小時救出！

快訊／05:18桃園復興3.6地震　最大震度2級

隋棠惡鄰風波最後一塊拼圖！房仲揭私下態度　豪宅掉價始末曝光

周末32℃！情人節抱緊「越晚越濕」　大陸冷氣團下探10℃

誤以為忙碌效率=成功？一直想「還沒發生的事」注定身心靈分離

淡水「土耳其冰淇淋」老闆家鄉被毀了　強打精神逗樂客人

政府發錢了！　一條件可領「57600元」

拜拜第一步要先懺悔！科技國師分享5重點　找價值觀相同神明更有感

獨／台鐵接恐嚇！「未顯示號碼」來電　揚言普悠瑪號上放炸彈

爸媽在家「製造小孩」！　妹子一開房門尬爆：被迫進入事後場地

炒一下就很鮮美　熱炒店版「家常炒蝦」2步驟上桌！

超準！「你愛吃哪種蛋」心理測驗，秒測你的真實性格

陸正妹足球員老家遭300人強拆　關貨櫃屋掌摑：沒把人身安全放眼裡

快訊／05:18桃園復興3.6地震　最大震度2級

宋嘉翔「爆肩」曾驚動日媒　教練超好評：臂力全中職最強

傳FBI就機密文件調查　搜索前美國副總統彭斯宅邸

聯合國估計：強震恐致敘利亞高達530萬人無家可歸

評「比千賀高出一層級」　美媒盼山本由伸早日站上大聯盟

又有中國間諜氣球？　美軍擊落「阿拉斯加上空」不明物體

行人疑闖紅燈遭撞飛　另輛車又輾過去傷重不治

隋棠惡鄰風波最後一塊拼圖！房仲揭私下態度　豪宅掉價始末曝光

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

生活熱門新聞

5星座事業運爆棚！有望升官加薪

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

發錢了！一條件可領「57600元」

一家人小琉球住民宿　全身癢急退房

好市多「1神物不到200元」　她實穿讚：暖又方便

年後報復！「整個部門滅團」獨剩主管1人

男1個月「訂閱費噴6千」　1平台超吃錢！老司機驚呆

今年首例漢他！30多歲女確診「疑家庭群聚」

3星座易淪為「愛情囚鳥」！愛到沒自尊也無所謂

撩到算你有本事！最難撩TOP3星座　

隋棠「人設是好好太太」　她4字戳破盲點

想賺錢拍A片　演技爛到被封殺

為何遊日很便宜？內行推爆1原因：台灣太盤

12星座「遇3招」乖乖牽手成戀人

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

腹痛就醫！她查不出病因當晚去世

遺物發現3400萬　她帶出門被重判

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

男生40歲後「性慾低落、不硬了」！10大症狀中3個小心

蕾菈二胎性別公佈　帥尪當場淚崩

5星座事業運爆棚！有望升官加薪

東京大雪警報　上百航班取消

體溫融雪變結界　她翻母狗肚肚哭了

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

雙人穿情侶裝來玩樂園「直接5.5折」

搜救犬受傷挨轟沒穿鞋　內行人揭真相

咪妃產後被嫌胖！「超香身材照」直接打臉

劉亞仁爆碰毒5年！其他藝人也上癮

女花1395萬買房　入住才知是「白骨屋」

高雄旗山深夜驚傳槍響！1人受傷

更多

最夯影音

更多
陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD
愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

找到人了！搜救犬宏亮大叫　瓦礫中盡責搜救畫面曝光

找到人了！搜救犬宏亮大叫　瓦礫中盡責搜救畫面曝光

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面