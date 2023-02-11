隋棠惡鄰風波最後一塊拼圖！房仲揭私下態度　豪宅掉價始末曝光

▲隋棠捲入「惡鄰風波」。（圖／翻攝自隋棠IG）



記者崔子柔／綜合報導

隋棠7日遭鄰居公開控訴擾鄰，當晚她也發文澄清始末，引發各界熱議，目前雙方各執一詞，結果尚未水落石出。賣屋給隋棠的房仲陳泰源昨（10日）晚則發文提到，隋棠在看屋時相當客氣有禮貌，關於樓下A母女的狀況，則是在前租客承租後期開始發生。

陳泰源在臉書表示，「真相的拼圖，我來補上一塊」，他是賣方經紀人，房子成交後就沒有和隋棠有任何接觸，關於隋棠對管理員破口大罵一事，他提到先前帶隋棠看房時，至少有見過5次面，隋棠並沒有因為他是來賺錢的「底層房仲」，對他有任何頤指氣使或高傲的態度，相反的，還會不時點頭微笑，原租客要求合照時，隋棠也大方同意。

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陳泰源指出，為了要證明房子頂樓做過防漏設施，他曾帶隋棠去找管理員，「我看到她對管理員的態度，始終秉持微笑，聽完解答還會『微彎腰點頭』說『謝謝』」。

陳泰源提到，隋棠家的溜滑梯應該是由前屋主施做的，設置在樓中樓的「樓上」，「如果這樣還吵得到，那A母女應該、確實比一般人敏感」，另外櫻花樹則是「前前屋主」種的，前屋主接手後也細心照料，相信隋棠是很無奈、心痛地將樹砍下。

▲隋棠住家外觀。（圖／記者邱顯燁攝）



針對前屋主得知A母女情況才降價賣房的傳言，陳泰源表示，這間房子由他獨家銷售長達6年，前屋主到國外工作後，就委託他買賣事宜，因為房市不景氣，便同意先租給蔡小姐，直到2020年房市終於有起色，但考慮到屋齡超過20年，和「豪宅限貸令」影響，前屋主持有成本夠低、用不到這間台灣的房子，又已經賣了約6年，所以才會大幅讓利。

陳泰源指出，前租客蔡小姐夫妻有2個孩子，加上外傭一共住了5個人、一隻狗，但樓下前屋主從未反映噪音問題，而A母女2016年7月入住樓下，住了3年才開始投訴樓上的蔡小姐，蔡小姐也因此暗示過他「叫我賣房子要小心，因為樓下住戶很敏感，交代我一定要提醒買家，買了之後務必要加裝隔音設備」。

陳泰源說，但當時蔡小姐沒有直白地告知他A母女的情況，而他想著屋齡近30年，即便有些才蓋10年的豪宅，隔音效果也不好，他當然也在隋棠看房期間出言提醒，「事發至今，我目前都還沒有接到隋棠或買方經紀人的客訴」，「也因此，隋棠才會在聲明表示：地板厚度加高近30公分」。

陳泰源提到，如果因為這則聲明被捲入訴訟糾紛，他不會偏袒任何一方，這則PO文是他鼓起勇氣才發出，最後提醒，如果有客戶主動告知「有淺眠或敏感的困擾」，「我一定都會誠實建議，買透天、別墅或頂樓」。