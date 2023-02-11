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40億善款淪侯友宜小金庫？　藍反嗆綠：為2024噴政治口水

▲▼國民黨團召開「林佳龍落選接行政院長？搓圓仔湯違反選罷法？」記者會 新北市議員江怡臻 新北市議員候選人呂家愷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 新北市議員江怡臻。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市於108年6月開辦「新北市好日子愛心大平台」，截至111年底，累計約40億元善款；此舉遭新北市綠營議員轟，該平台沒有支用制度或善款委員會，也不知道資源用在哪，根本成為新北市長侯友宜的「小金庫」。對此，新北市議員江怡臻反擊，平台成立於法有據，每一筆捐贈公開在網路上，民進黨毫無查證能力，大噴政治口水，不僅污辱了善心人士及企業團體，也傷害了受惠的弱勢民眾，徒然為新任主席賴清德鋪總統之路。

針對民進黨昨日質疑新北好日子愛心大平台淪為侯友宜選總統小金庫，江怡臻指出，民進黨中央執政7年，虧待4百萬新北市民，中央統籌分配稅款極其不公，新北市全國人口最多，但每位新北市民分配到的人均預算是六都最低，因此才會有公私協力的好日子愛心大平台，至今募得40億善款和資源，超過3660萬人次獲得幫助。

江怡臻表示，新北市民這幾年不受民進黨青睞，預算能拖就拖，能砍就砍，防疫期間也頻扯後腿，民進黨口口聲聲為弱勢發聲，實際上是為賴清德拚2024總統發聲，小雞急著表現為新主席鋪路。

江怡臻指出，行政院在107年定義了脆弱家庭，但長照需求人數快速成長，即使地方政府建置個案追蹤系統，整體社會安全網仍需中央主導。

江怡臻呼籲，重新審視脆弱家庭的定義、檢討社工薪資與流動性、強化民政系統等，都有助於把社會安全網做得更好，期盼中央地方一起努力，社福資源得以更主動地走入家門。

新北社會局也強調，該平台依據社會救助法44-1條規定，訂定「新北市政府社會救濟會報設置要點」，該會報設有委員會，共有17位委員，其中外部專家學者委員有13位，市府代表委員僅有4位，每年會召開二次委員會，包含各項捐贈、保管稽核、用途研議等，均由委員監督使用情形。

社會局表示，由於中央統籌分配稅款不公，以致新北市每人分配到的人均預算為6都最低，而新北市各類福利人口又高居全國第一，因此在108年6月開辦新北市好日子愛心大平台，以私公協力方式，支持並補充弱勢服務之所需，截至111年底，合併捐物市值及捐款約40億元，受益者超過3,660萬人次。

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