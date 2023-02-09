夏立言見宋濤　陸委會：國共「九二共識」相呼應，台灣人無法接受

▲國民黨副主席夏立言（左）與國台辦主任宋濤（右）進行會談。（圖／國民黨提供）



記者蔡紹堅／台北報導

國民黨副主席夏立言9日傍晚在北京與國台辦主任宋濤會面後，國民黨發出聲明強調對「九二共識、一中各表」的立場沒有改變。對此，陸委會深夜表示，國共兩黨在「九二共識」相互呼應，台灣人民無法接受，「我政黨人士在交流活動中應義正辭嚴、充分反映台灣民意對捍衛主權民主及反對武力脅迫的堅定立場。」

陸委會提到，「兩岸互不隸屬」是台海現狀事實，交流對話應基於對等尊嚴，不應設置任何錯誤的政治前提框架，「中共當局在會見我方人士提及所謂『貫徹解決台灣問題』總體方略，無疑是刻意凸顯其對台政策旨在對我主權尊嚴的矮化與傷害。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會強調，北京當局定義「一中原則、謀求統一、接受一國兩制」的「九二共識」為兩岸互動前提，企圖損害中華民國主權、矮化台灣，「國共兩黨在『九二共識』相互呼應，台灣人民無法接受。」

陸委會還說，「我政黨人士在交流活動中應義正辭嚴、充分反映台灣民意對捍衛主權民主及反對武力脅迫的堅定立場，不宜附和中方統戰操作。」

陸委會更指出，政府維護台海和平的政策一貫，獲得國際社會及國內民意的肯定支持，「我們呼籲北京當局尊重兩岸現實、放棄對台強制脅迫思維、統戰操作與武力恫嚇，改善威權擴張作為，負責任地處理兩岸關係。」