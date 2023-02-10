世新大學管理學院推寒假營隊　輔助高中生探索興趣學群

▲ 世新大學財金系高中營隊「漫遊華爾街」兩天圓滿落幕，校長陳清河致詞勉勵高中生。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

大學申請志願選填是考生與家長間的熱門話題，為協助高中生探索學群與職涯，世新大學在寒假期間舉辦一系列高中生營隊活動，資訊、管理、財經、遊憩等熱門學群全都有，參加學生不僅來自北、中、南部各校，亦涵蓋高一、高二、高三的學生，可以藉由營隊深入了解自身志趣，即早布局高中「班群」與大學系所「學群」。

世新大學管理學院今年推出的寒假高中營隊，有資訊管理學系「漫遊資管異次元」、財務金融學系「漫遊華爾街」、經濟學系「經彩萬分」、企業管理學系「世新BOSS接班人」，以及觀光學系「玩轉你的觀光眼界」。世新大學校長陳清河表示，特色明確的各系營隊因名額有限，得從爆滿的報名學生中遴選營隊學員，看見各地高中生熱情投入課程與遊戲的模樣，深刻感受到各系的專業領域，以及所蘊含的「數位傳播貫穿各學門」辦學特色，期許未來將世新大學視為目標志願，在校園重逢。

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▲ 世新大學財金系高中營隊「漫遊華爾街」以桌遊帶入理財素養，學員大讚娛樂知識兼具。

首創的世新財金營，整合全系師生資源，帶領高中生認識四年課程與未來就業方向，也透過現金流桌遊加深高中生理財素養，甚至帶入時下最夯的加密貨幣，透視財務金融的未來趨勢。新北新店高中的易振鈞分享，「這是我第一次參加大學營隊，我覺得是很棒的體驗，不會只有學理的灌輸，娛樂性、知識性兼具，會將世新財金系作為我的志願之一。」來自台中大里高中的黃韞真對課程安排也有同樣感受，她指出，「很喜歡課程之間穿插一些小遊戲，讓我們能適時的放鬆。」營隊也讓各小組運用虛擬資金投資不同類型的理財工具，在賺賠之間思考對策與抉擇，最終也從各組表現與報酬率頒發趣味獎項，讓學員收穫滿滿。

「提前體驗大學課程感覺很酷！」來自基隆二信高中的資管系營隊學員曾裕舒表示，他即將在明年參加學測，這次藉由「聊天機器人」與「資安攻防」兩大主題，學習到智取電腦安全系統的駭客背景與智慧網路系統等正確觀念。而正在準備自傳、申請大學的桃園育達高中陳妍甄分享，因為想要設計機器人、投入人工智慧領域，特別選擇資管系營隊參加，也因為高中有選修數理進階課程，在程式設計上有些許成果，期待大學能繼續深入學習。





▲ 世新大學資管系高中營隊「漫遊資管異次元」讓高中生使用最先進、高算力的電腦設備。

在任何產業都需要資通人才的大環境下，已經有許多產業出現缺工問題，世新大學資管系主任劉育津特別分享，資管系不僅設立寒假營隊啟發高中生志趣，也一直與各地高中合作，「我們長年與新店高中合辦夏令營，即使是疫情期間也舉辦線上營隊，其它合作學校包括，中壢高中、錦和高中、秀峰高中等，課程結合AI應用Python程式課程，各校分別有60多位同學參加。」今年特別拉回世新大學管院大樓舉辦，熟悉校園之餘，也讓來自多校的高中生在世新大學雲端學習中心，使用最先進、高算力的電腦設備，提前孕育專業種子人才，未來進入世新繼續成長茁壯。