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搶在情人節前夕「確認關係」！12星座「遇3招」乖乖牽手成戀人

▲愛情、兩性、感情。（圖／翻攝PEXELS）

▲曖昧期雖然可以過得可愛又有趣，但最終該如何「確認關係」，始終是男生女生都煩惱的問題！（圖／Pexels、翻攝自pakutaso.com，下同）

生活中心／綜合報導

再過幾天就是一年一度的西洋情人節了，有些人早已經準備好以「單身狗」狀態度過這一天，但身處在曖昧關係中的男生女生，愈接近這天愈是坐立難安。看著周邊逐漸充滿粉紅泡泡，不免想著該怎麼衝一波，終結單身、確認戀人關係！不如參考星座好朋友幫12星座歸納出的「3招確認關係術」，或許即將到來的2月14日就能有另一半甜蜜相陪！

招數1. 不把一切說破，為他們保留主動出擊的機會！
適用星座：雙子座、處女座、射手座、雙魚座

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戀愛總是能給人無可取代的甜蜜浪漫氛圍，偏偏這幾個星座喜歡也善於談戀愛，但「戀愛」在他們眼中比較像是一場遊戲，比起一般人總是會在交往前，細數對方種種特質，像是是否適合一起生活、在未來一同步入禮堂、生幾個小孩等計畫，他們對這些問題和結果其實不是很在乎，他們更重視的是沉浸在戀愛中的過程。所以如果能在曖昧期間讓他們覺得，眼前這個對象時時都能給他們新奇快樂的體驗，要擒住他們的心，幾乎就已經是十拿九穩了！

但《星座好朋友》也提醒，走到這一步時更要謹記，就算覺得相處起來超契合、早該確認彼此的關係，也不能急著自己先向他們告白，但可以藉由稍微暗示，讓他們確定你心意，或是調整一下原本頻繁的聊天頻率，讓他們化被動為主動，自己來追求你。畢竟既然戀愛像是一場遊戲，更要激起他們的勝負欲好好玩一場，對他們來說，自己「主動」追來的另一半，會更想好好呵護珍惜。

▲兩性,愛情,情侶。（圖／翻攝PAKUTASO）

招數2. 以朋友的身分陪伴，讓他們習慣你的存在！
適用星座：牡羊座、巨蟹座、天秤座、魔羯座

善於在曖昧關係裡「裝傻」的星座，非他們莫屬！正所謂「扮豬吃老虎」，這些星座有時看起來木訥，面對他人的暗示又總是反應慢半拍，讓人又氣又好笑，但其實別看他們這樣，他們心底跟明鏡似的，對方在暗示什麼、對他們是不是有意思，其實看在他們眼裡都一清二楚，既然還沒有出現敷衍回應、還繼續維持曖昧關係，就代表他們的確也有相當程度的好感，但如果真的想和他們突破「友達以上、戀人未滿」的關係，切記這份心思要好好藏著，盡量少流露出期待甚至積極想主導的意圖。

主要原因就在於，這幾個星座無論做什麼決定，都有著自己的驕傲和堅持，因此是否要進入正式關係或是繼續曖昧，也得讓他們自己決定，如果對方拼命投直球進攻，受不了「被決定」的他們，可是會直接轉頭就跑！最好的方式就是持續以朋友的身分，陪伴在他們身旁，不知不覺滲入他們的生活，當他們習慣有你的存在與陪伴後，不妨就先把心思抓回來一點放在自己身上，像是找朋友出門玩樂、投身自己有興趣的事物，讓原本習慣不時就會收到簡訊的他們，瞬間覺得少了人關心，這才會意識到你的重要性。

▲男女,兩性,愛情。（圖／翻攝PAKUTASO）

招數3. 抓住他的喜好，符合眼緣的機會更大！
適用星座：金牛座、獅子座、天蠍座、水瓶座

這些星座先不談確認關係的契機，光是他們對另一半的「外貌需求」就和一般人不一樣，通常他們喜歡的並不是普遍大眾認為的超級天菜俊男美女，有時他們的眼光甚至會讓其他人發出「蛤」的反應，但只要合到他們的眼緣，一切都好說。

如果你剛剛好是他們的菜，那接下來就可以做些貼心的小舉動了，例如偶爾見面準備一些小點心，出門玩的時候順道幫他們帶上伴手禮，但《星座好朋友》提醒，這樣的付出可不是自己覺得好就好，一定要先打聽清楚或是觀察他們最近喜歡或需要什麼，並且以自然的方式送出，千萬不要「自己想自己對」，要是送出的東西不符合他們的喜好卻需求，可能只會讓他們覺得很困擾，這樣就很難再幫自己加分、留下深刻印象了！

▲兩性,愛情,情侶。（圖／翻攝PAKUTASO）

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