5星座2023年「事業運爆棚」！專家：有望升官、加薪齊來

▲5星座在今年迎好運，工作、事業順風順水。（示意圖／PIXABAY）

實習記者林郁婷／綜合報導

2023年已來到第2個月，每個星座的運勢也出現了變化，《靈匣網》運勢專欄就點名指出，有5星座今年迎好運，包含摩羯座、水瓶座、牡羊座、天蠍座、處女座，在工作、事業上有貴人幫助，事業進步、順風順水，其中天蠍座在桃花、事業和財富上都超旺，甚至在事業上有貴人的幫助下，做事更加輕鬆順利，甚至得到老闆認可，但有時建議可放下身段，就可得到更多資源和機會；而處女將一掃往日陰霾，不但整個人變陽光、自信，在工作上還有機會升職加薪。

摩羯座

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摩羯座在2023年運勢較為平穩，行動力強、做事沉穩有抱負，能取得較耀眼的成績，雖然達不到順風順水，有時也必需處理一些麻煩、不熟悉的工作內容，但這對他們來說是很好的磨練機會，有機會通過優異表現，得到老闆器重。

水瓶座

水瓶座在團隊中總是能有層出不窮的點子，他們的想法在2023年將會被貴人注意和採納，經過實踐後會發現見解相當出色，也為之後的發展建立了良好基礎，甚至迎來升職加薪的機會。

牡羊座

牡羊座在2023年心態將發生轉變，不但有明確的目標，也會努力實現自己的抱負，若是想換個工作，可在6、7月間大膽嘗試，會遇到不錯的機會，同時也能憑借優秀工作表現，有機會升職加薪。

天蠍座

2023年天蠍座整體運勢都很不錯，包括桃花、財富還有事業運都非常旺，特別是事業方面，有貴人和同事的幫助，做事會更加輕鬆順利，甚至得到老闆認可，但建議有時可放下身段，真誠尋求幫助，能夠得到比想像中更多的資源和機會。

處女座

處女座在2023年的事業運和健康運特別突出，將一掃往日陰霾，整個人變得自信陽光、積極開朗，外加事業上好運不斷降臨，有機會能升職加薪，但他們容易受環境影響，心態將難以穩定，甚至變得焦急，不過不需太擔心，只要腳踏實地，一定能被老闆和同事認可。

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