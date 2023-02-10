梁文傑舊臉書關版！藍委號召網友協尋　狠譏「被迴力鏢嚇到」

▲立法委員鄭麗文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

陸委會副主委梁文傑過去擔任北市議員時喊出「若共機擾台就應停辦雙城論壇」，如今卻改口稱「要考量兩岸交流情勢」。國民黨立委鄭麗文10日批評，梁文傑將「台北市議員梁文傑」的臉書專頁關閉，試圖想要切割過去，質疑「迴力鏢一來就嚇到關臉書，是要怎麼抗中保台？」號召網友們「協尋梁文傑臉書」。

鄭麗文指出，梁文傑去年擔任台北市議員時曾說「若共機擾台就將雙城論壇停掉」，但上任陸委會副主委後，卻突然改口稱「要考量兩岸交流」，痛批「又是民進黨一慣的雙標，時空背景不同，台灣價值可以說變就變。」

鄭麗文進一步透露，此事並非梁文傑第一次雙標，先前其妻子、民進黨立委林楚茵也在臉書上公開批評，抖音與小紅書可能是中國大陸「認知作戰」的手段。豈料，卻有眼尖的網友發現，在以林楚茵命名的抖音帳號中，有她與梁文傑跳抖音舞跳得很開心的影片，完美詮釋「抗中是工作、抖音是生活」的情況。

面對梁文傑回應，「入政府單位後，與過去擔任民意代表不同，也要考量台灣和大陸之間各方面交流的需要」，鄭麗文狠酸，怎麼不乾脆學前國安局長陳明通說「梁副主委不回答梁議員的問題」？現任陸委會副主委梁文傑還把「台北市議員梁文傑」的臉書專頁關閉，試圖想要切割過去，迴力鏢一來就嚇到關臉書，是要怎麼抗中保台？說完便號召網友們幫忙「協尋梁文傑臉書」。

對於梁文傑前後說法不一，民進黨團10日緩頰道，梁文傑作為議員時需要替民意發聲，如今身份不同、責任也不同，但對於如何維護台灣最大利益及台海和平，相信大家的方向都是一樣的。