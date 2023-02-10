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好市多會員一次「收3張CUBE卡」　網驚喊VVVIP！真相曝光

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社）

▲原PO收到三封掛號信，讓她超困惑 。（圖／翻攝爆料公社）

網搜小組／劉維榛報導

好市多與國泰於8月7日結束合作，為了挽留卡友，聯名卡將轉換成CUBE卡。不過一名女網友驚呼，最近竟一次收到3張CUBE卡，傻眼之餘更讓她哭笑不得。文章曝光後，不少網友也回應「我的也是來2張！我1張就沒開」，結果底下釣出內行人解釋一次來2張以上的原因了。

一名女網友在臉書《爆料公社》透露，最近一次收到3封掛號信，拆開來一看傻眼了，都是國泰Costco所換發的CUBE卡，匪夷所思的是銀行竟一次寄來3張信用卡，讓原PO整個傻眼爆表。

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▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社）

▲三張都是CUBE卡。（圖／翻攝爆料公社）

文章曝光後，一票網友笑虧，「很重要！所以要寄3次」、「我1張都還沒收到，真不爽」、「妳一定是是VVVIP」、「你是大戶嗎」、「三個願望一次滿足」、「辦怎麽多卡 有錢真好...」「原來發卡量這麼多就是這樣來的嗎」、「不小心按了3次？」「怕你剪了後悔所以多發幾張」。

另一票網友也疑惑發問，「我收到2張，只留一張，另1張要取消，打了電話都是語音，跟著指示操作就是接不到客服人員」、「我的也是來2張！我1張就沒開」、「我直接打電話去叫客服停卡」、「我也收到2張不曉得為什麼」。

留言串中，釣出內行解答，「是因為原PO有原本好市多卡，白色、藍色、黑色3張，所以換發卡片1張換1張，才會有3張」、「因為你之前就是辦3張聯名卡」。

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社）

▲神人解惑了。（圖／翻攝爆料公社）

值得注意的是，不少會員反問，「這個不開卡會怎麼樣」、「如果沒開卡需要辦理停卡嗎？會不會被收卡費？」過去有熱心網友回覆，「打國泰客服回覆『就算新卡不開卡，後續也會收年費1800』，如果用不到還是打客服剪了吧」。

近日有拿到CUBE卡的民眾，須注意信用卡年費問題，以及記得多1步驟申請電子帳單。根據國泰CUBE卡官網指出，首年免年費，次年起1800元，但申辦電子帳單、正卡年消費12次（含）以上、正（附）卡年消費達18萬（含）以上，只要符合任一條件就獲得「免年費門檻」。

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關鍵字：

好市多國泰信用卡聯名卡CUBE卡換發年費電子帳單

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