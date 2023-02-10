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台客最愛日本！星宇航空4／1首度插旗日本東北　仙台每日1航班

我們想讓你知道…瞄準日本旅遊熱潮，星宇航空4月1日首度插旗日本東北地區，選定譽有杜之都(森林之都) 美名的第一大城「仙台」為日本第6個航點，即日起開放訂位。台北-仙台航線將以Airbus新世代客機 A321neo 執飛，提供188個座位，包含商務艙8個、經濟艙180個，開航每日1班。

▲▼星宇航空台北-仙台航線以Airbus新世代客機A321neo執飛，4月1日首航。（圖／星宇航空）

▲星宇航空台北-仙台航線以Airbus新世代客機A321neo執飛，4月1日首航。（圖／星宇航空）

記者李姿慧／台北報導

瞄準日本旅遊熱潮，星宇航空4月1日首度插旗日本東北地區，選定譽有杜之都(森林之都) 美名的第一大城「仙台」為日本第6個航點，即日起開放訂位。台北-仙台航線將以Airbus新世代客機 A321neo 執飛，提供188個座位，包含商務艙8個、經濟艙180個，開航每日1班。

星宇航空表示，日本向來是台灣旅客最喜愛的旅遊國家之一，日本開放台灣旅客前往自由行觀光後，日本航線搭機旅客數大幅成長，東京航線自3月起將加入全新機型，一日兩班由A350及A330neo執飛，星宇並持續積極拓展日本旅遊新航點，此次首度插旗日本東北地區，以「仙台」為首發航點。

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▲▼星宇航空台北-仙台航線以Airbus新世代客機A321neo執飛，4月1日首航。（圖／星宇航空）

▲星宇航空台北-仙台航線以Airbus新世代客機A321neo執飛，4月1日首航。（圖／星宇航空）

星宇航空目前飛航峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、新加坡、馬尼拉、河內、宿霧等航點，共15個城市，仙台將是星宇航空佈局全球航線第16個航點。

星宇航空機隊目前共有19架航機，包括13架A321neo、4架A330neo及2架A350，其中A350已投入於亞洲區域航線服務，為4月的洛杉磯航線暖身，星宇航空也將拓展航網並開啟轉機市場。

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