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搶攻頂級旅遊！星宇航聯手星野　「夢幻北海道雪國」3天2夜2萬元↑

▲▼星宇航空聯手星野推出「夢幻北海道雪國之旅」，3天2夜2萬元起。（圖／星宇航空）

▲星宇航空聯手星野推出「夢幻北海道雪國之旅」，3天2夜2萬元起。（圖／星宇航空）

記者李姿慧／台北報導

搶攻赴日熱潮及高端旅遊，星宇航空攜手日本星野集團，推出「星星相遇北海道雪國之旅」機加酒自由行，3天2夜2萬0800元起，5天4夜每人2萬8800元起。

星宇航空攜手日本星野集團，推出星宇航空COSMILE會員專屬「星星相遇北海道雪國之旅」機加酒自由行，雙星夢幻聯手，讓旅客搭乘星宇住星野，行程內含星宇航空桃園-新千歲來回機票、3月限定星野TOMAMU度假村及星野集團都市觀光新品牌OMO3札幌薄野各兩晚，5天4夜每人28,800元起，或4月限定OMO3 札幌薄野兩晚，3天2夜20,800元起。

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▲▼星宇航空以Airbus新世代客機A321neo執飛台北-札幌航線。（圖／星宇航空）

▲星宇航空以Airbus新世代客機A321neo執飛台北-札幌航線。（圖／星宇航空）

星宇航空表示，日本向來是台灣旅客最喜愛旅遊國家之一，解封後熱度持續看漲，星宇目前有5個日本航點，包含東京、大阪、福岡、沖繩及札幌。

星宇表示，與星野集團攜手推出會員專屬的機加酒行程，星野集團在日本除是頂級度假村的代名詞外，近年來也積極發展設計感滿滿的都市觀光系列飯店，也是各國遊客赴日旅遊的夢幻住宿選擇，期許藉由這次合作，讓旅客在重啟赴日旅遊時，能有更優質度假享受。

▲▼星宇航空聯手星野推出「夢幻北海道雪國之旅」，3天2夜2萬元起。（圖／星宇航空）

▲日本航線商務艙限定「台北鳥喜」米其林餐盤。（圖／星宇航空）

星宇航空將以Airbus新世代客機A321neo執飛台北-札幌航線，每日一班早去晚回，從台北出發之航班，商務艙可品嚐日本航線限定的「台北鳥喜雞串燒盛合」，還有日本航線專屬用酒「梅錦白鶴錦純米大吟釀」佐餐，經濟艙提供台灣高端燒肉品牌「胡同燒肉」。

星野集團則針對與星宇推出的會員專屬行程，安排奢華時尚星野TOMAMU度假村與甫滿一週年的都市觀光OMO3札幌薄野飯店。

▼OMO3札幌薄野飯店「元祖札幌 拉麵橫丁吃透透」體驗活動。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空聯手星野推出「夢幻北海道雪國之旅」，3天2夜2萬元起。（圖／星宇航空）

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