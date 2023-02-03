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最瞎請假理由！同事肚子痛「衝回家炸屎」　全場秒喊合理

▲下體不適示意圖。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲同事請假要回家廁所。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「說一個聽過最瞎的請假理由！」一名網友透露，同事上班忽然肚子痛，急著向主管請假後，便秒衝回家廁所了，讓原PO嘖嘖稱奇。文章曝光後，一票網友認為蠻合理的，「我也會認馬桶啊！」還有人分享奇葩請假故事，「同事假條寫著『我要去割菜花』」，讓主管噴笑又傻眼。

一名網友在臉書《匿名2公社》發問，大家聽過哪種「最瞎請假理由？」而原PO也真實案例分享，公司同事突然肚子痛，於是向主管請假，「衝回家大號完...再回公司」，原因是同事用不慣外面的馬桶，讓原PO刷新三觀。

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文章引發討論，多數網友直呼很合理，「我外面的公共廁所也大不出來，一定要家裡或是飯店一個人的廁所，所以蠻能理解」、「有些公司是蹲式，但腿受傷過不能蹲只能坐，忍不住只好請假回家大號」、「有一個朋友就是這樣！在公司不大便的，要大便就是請假回家（公司年假多），她家騎車到公司也不到5分鐘」、「正常啊！至少有請假了，又不是偷跑」、「是個不能出遠門的人」。

▲▼免治馬桶。（圖／記者劉維榛攝）

▲不少人用不慣外面的馬桶。（示意圖／記者劉維榛攝）

另有網友分享各種奇葩請假原因，「我有聽過最誠實的請假理由：假條寫著『我要去割菜花』，主管就默默的跟對方說，可以不用那麼誠實」、「我聽過內褲沒乾，所以請假一天」、「社區女秘書臨時請假，請假的理由：男朋友要去當兵」、「我室友曾經請喪假，理由是『家裡金魚死掉了』，然後教官給過」。

▼網友熱議。（圖／翻攝匿名2公社）

▲▼ 。（圖／翻攝匿名2公社）

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