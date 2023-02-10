84歲翁公園幫3妙齡女推搖椅　乘機襲胸被法官以這理由輕判

▲桃園市八旬詹姓老翁於2021年3月間，在桃園市某公園見3名女子共乘搖椅，上前幫忙推動時卻乘機對其中1女襲胸，3女當場嚇傻。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市84歲詹姓老翁2021年3月間在桃園市某公園內，見3名年輕女子共乘搖椅，上前幫忙推動搖椅，卻乘機對其中1女襲胸得逞，怪異行徑當場讓3女嚇傻，氣得報警提告；桃園地院審理時，詹男否認犯行，法官根據詹男罹患失智症且領有重度身障手冊等醫院證明，案發行為時確因疾病致辨識行為違法有顯著減低情形，依刑法規定減輕其刑，審結依性騷擾防治法處拘役10天，得易科罰金，緩刑2年。

檢警調查，84歲的詹姓男子與3名女子素不相識，於2021年3月12日下午1時30分許，見3女在桃園市某公園搖椅上共乘，詹農先上前幫忙推動搖椅，再乘其中1女不及抗拒之際，徒手向其中1女右胸抓了1把，3女當場嚇傻並制止，然後報警處理；桃園地檢署審理時，詹男否認犯行，並於檢警偵訊時沉默不語，檢方偵結依違反性騷擾法向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，法官認為詹難因精神障礙或其他心智缺陷，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者，得減輕其刑，查出被告詹男因罹患血管性失智症，伴有行為障礙，呈現明顯性格及行為改變，應與目前認知功能障礙有關連，且領有重度身障手冊，還林口長庚紀念醫院診斷證明書等佐證，堪認被告於犯案行為時，確因上開疾病，致其辨識行為違法或辨識行為能力有顯著減低之情形，可責程度較低，依刑法第19條第2項規定減輕其刑。

法官審酌，被告趁推告訴人女子與證人等3人乘坐搖椅之際，對其性騷擾之行為，缺乏對於他人身體自主權利之尊重，造成被害女子心理陰影，所為實有不該；考量被告案發時精神與身體狀態、犯罪後態度，雖有賠償意願，然告訴人無意到庭調解，兼衡因年紀甚高、罹患失智症、腦梗塞後遺症健康狀況，依性騷擾防治法，處拘役10日，得易科罰金，緩刑2年，還可上訴。