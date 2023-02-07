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社會 社會焦點 保障人權

健身房前搶客！男員工推胸急擋「發現有內內」　挨告性騷慘了

▲女生，女子，跑步，運動，腹肌，身材，慢跑，健身。（圖／pixabay）

▲陳男不滿同業小美向他們的會員推銷健身房課程，衝上前推了小美胸前一把，挨告性騷擾。（示意圖／pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

台北市一名陳姓健身房員工，看見別家業者小美（化名）在自家健身房騎樓外，攔下他們的會員並推銷健身房課程，急著衝上前伸手朝小美的胸前推了一把，但小美不滿陳男碰到她的胸部，提告性騷擾，一審陳男遭判拘役45日，他不服上訴，高等法院認為陳的本意是阻擋，改依強制罪判處拘役20日，可易科罰金。

根據判決，陳男2021年11月7日晚間，看到同業推銷員小美在其任職的健身中心外騎樓，向自家女會員推銷他們的健身房課程，心生不滿，上前推了小美一把阻止，但陳男手一伸卻碰到了小美胸口，強勁力道使小美往後退了一步，她不甘遭陳男觸碰，報警提告性騷擾。

小美對警方表示，一般人生氣要做推擠的動作，應該是朝著肩膀推而不是直接手掌對著兩乳正中間，所以認為陳是故意的，感受到很不被尊重。

而陳男強調，他只是想阻止小美在他們健身中心外，攔住他們會員推銷，且小美頭髮較短、打扮中性，一開始無法辨別她的性別，並無性騷擾的想法。

一審認為，陳男的動作已讓小美感到不舒服、噁心與生氣，且不論性別、胸部都不能隨意碰觸，認為構成性騷擾，判拘役45日，可易科罰金。

陳男不服判決上訴，高等法院檢視監視器後，發現陳抵達後即快速抬起右手、四指併攏快速筆直往小美右胸口推碰一下，目的係制止小美不要繼續在騎樓向會員推銷健身房課程，主觀上是妨害小美行使推銷課程權利，並未搆成性騷擾，改依強制罪判拘役20日，可易科罰金2萬元，全案定讞。

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