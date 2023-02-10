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大陸 大陸焦點 特派現場

25年好閨蜜是公司副董！　女子：平時問她工作都說是賣雞蛋的

▲閨蜜。（圖／CFP）

▲河南一名女子發現從小玩到大的閨蜜竟是某公司副董。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

河南鄭州一名宋姓女子近日拍影片自嘲，最近發現，認識25年，從小玩到大的同村好閨蜜竟然是公司副董事長，「平常問她工作是做什麼的，她都說是賣雞蛋的。」影片在微博傳開後，真的有網友去人肉搜索，查出宋姓女子的閨蜜在多間商貿公司都有掛職，經營範圍真的含有鮮蛋零售或銷售鮮蛋。

▲雞蛋,超市。（圖／CFP）

▲女子閨蜜關聯數間商貿公司，經營品項均含有銷售鮮蛋。（圖／CFP）

宋姓女子表示，當她發現從小玩到大的同村閨蜜，竟然是某公司副董事長，震驚了一下就去問她，「兩人平時一起逛街，一起吃飯，一周能見六次面，但從來不知道她是副董事長，平常問她工作內容幹啥，閨蜜都說自己是賣雞蛋的。」

大陸公司資訊查詢系統《天眼查》顯示，這名閨蜜共關聯數十間公司，多數為存續狀態，包括定成（北京）商貿有限公司、定成（鄭州）商貿有限公司以及多間分公司、折扣牛（鄭州）信息科技有限責任公司等，經營範圍均含有鮮蛋零售或銷售鮮蛋。

對此，網友們紛紛表示，「沒說錯啊，確實是賣雞蛋的，規模大了些」；「可口可樂也是賣汽水的」；「我也要去問問我的閨蜜」；「這保密工作做到家了」。

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