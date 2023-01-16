第一次「不到1分鐘就射了」！女友狂笑打給閨蜜喊這句　他哭：好自卑

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶交往應該顧及對方的面子。一名網友表示，先前第一次發生關係時，因為他當下很緊張，不到1分鐘就射了。未料女友看到後當場大笑，隨後還打電話給閨蜜，讓他感覺相當自卑，事後和朋友聚會，才知道女友已將此事散布出去，讓他心中留下陰影，最後也和對方分手。文章曝光後，網友全都看傻眼。

原PO在「Dcard」發文表示，當時高中剛畢業，他和女友以及閨蜜情侶檔一起出去玩，逛到一半4人決定分開行動，他和女友就到附近旅館休息。由於當時他還是處男，覺得非常緊張，結果剛進去不到1分鐘就射出來了，氣氛瞬間降至冰點，隨後迎來的是女友的笑聲，更傻眼的是，女方隨後還打電話給閨蜜，說「我們休息完了，等等要去哪？」雖然當下沒有擴音，但他似乎也聽到閨蜜的笑聲，頓時覺得很自卑和丟臉。

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▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

過了一周後，原PO和國中同學去吃飯，其中一名女同學和女友認識，席間問起2人之間的事情，「對話的過程中我很清楚地感受到，女友把那天的事都跟他講了，而她只是想要調侃我、嘲笑我」，他只能尷尬帶過話題，這些話也在他心中留下陰影。後來因為那件事情加上遠距離因素，2人就分手了，「她哭得很難過，而我倒是還好，反而有種解脫了的感覺」。

原PO表示，雖然除了第一次之外，後續都沒有發生早洩的狀況，和現任女友也過得很「性福」，但心裡多少還是有點疙瘩，至今仍相當在意射精的速度，每次恩愛完之後，都會詢問對方「會不會太快？」很擔心悲劇又會重演。

不少網友看到後紛紛安慰表示，「沒有經過你的同意就跟別人講，很母湯ㄟ」、「拍拍，那女的蠻糟糕，不要讓過去的事情影響現在的狀態」、「會不顧你的自尊大笑你早洩，這女生根本不愛你吧，而且聽起來實在好屁孩」、「超沒品欸，拍拍你，不過第一次是難免吧，太緊張或太舒服之類的」、「男生有時候太緊張就會這樣，不用想太多吧，事後可以討論，下次會更好，那女的很不ok」。