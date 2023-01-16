　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第一次「不到1分鐘就射了」！女友狂笑打給閨蜜喊這句　他哭：好自卑

▲▼性侵,上床,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶交往應該顧及對方的面子。一名網友表示，先前第一次發生關係時，因為他當下很緊張，不到1分鐘就射了。未料女友看到後當場大笑，隨後還打電話給閨蜜，讓他感覺相當自卑，事後和朋友聚會，才知道女友已將此事散布出去，讓他心中留下陰影，最後也和對方分手。文章曝光後，網友全都看傻眼。

原PO在「Dcard」發文表示，當時高中剛畢業，他和女友以及閨蜜情侶檔一起出去玩，逛到一半4人決定分開行動，他和女友就到附近旅館休息。由於當時他還是處男，覺得非常緊張，結果剛進去不到1分鐘就射出來了，氣氛瞬間降至冰點，隨後迎來的是女友的笑聲，更傻眼的是，女方隨後還打電話給閨蜜，說「我們休息完了，等等要去哪？」雖然當下沒有擴音，但他似乎也聽到閨蜜的笑聲，頓時覺得很自卑和丟臉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市曹姓男子愛慕同性但羞於外界異樣眼光，2009年至今年1月間，透過網路挑選喜愛類型未成年少年出遊，再以金錢誘騙發生性行為，檢警查出涉及195罪嫌。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

過了一周後，原PO和國中同學去吃飯，其中一名女同學和女友認識，席間問起2人之間的事情，「對話的過程中我很清楚地感受到，女友把那天的事都跟他講了，而她只是想要調侃我、嘲笑我」，他只能尷尬帶過話題，這些話也在他心中留下陰影。後來因為那件事情加上遠距離因素，2人就分手了，「她哭得很難過，而我倒是還好，反而有種解脫了的感覺」。

原PO表示，雖然除了第一次之外，後續都沒有發生早洩的狀況，和現任女友也過得很「性福」，但心裡多少還是有點疙瘩，至今仍相當在意射精的速度，每次恩愛完之後，都會詢問對方「會不會太快？」很擔心悲劇又會重演。

不少網友看到後紛紛安慰表示，「沒有經過你的同意就跟別人講，很母湯ㄟ」、「拍拍，那女的蠻糟糕，不要讓過去的事情影響現在的狀態」、「會不顧你的自尊大笑你早洩，這女生根本不愛你吧，而且聽起來實在好屁孩」、「超沒品欸，拍拍你，不過第一次是難免吧，太緊張或太舒服之類的」、「男生有時候太緊張就會這樣，不用想太多吧，事後可以討論，下次會更好，那女的很不ok」。

ET快訊
月經來痛到吐！她狂吞「日本止痛神藥」　醫一驗驚：要洗腎了
貼春聯6大禁忌！「做1動作」財氣跑光　衰運纏你一整年
辣模偷吃柯文哲愛將！　曾上時尚雜誌自爆「光滑又沒毛」
汪小菲突闖張蘭直播間　直接嗆聲！　
SMA用藥「3廠商」議價　協商順利6月可望納健保
炎亞綸留言「一句話糾正」　王浩宇立刻道歉
吃生食「寄生蟲恐竄全身」！檸檬、蔥蒜根本殺不死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

約會突暴雨！襯衫妹「上衣濕透」被曖昧男看光　結局卻慘烈

第一次「不到1分鐘就射了」！女友狂笑打給閨蜜喊這句　他哭：好自卑

BNT次世代恐增中風機率！指揮中心還買不買？專家意見分歧

一年治療費872萬！SMA用藥「3廠商」議價　協商順利6月可望納健保

【英語TOEIC通】年後轉職必看！4句英文談薪不吃虧

貼春聯6大禁忌！「做1動作」財氣跑光光　衰運纏你一整年

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

吃了蔬菜還是便祕！營養師曝原因...揭「它」膳食纖維最高

北橫65K~85.5K明池至百韜橋路段　明起全天開放通行至30日

一起洗鴛鴦浴！女友突抓他下體喊「別人比較硬」...網曝1招回擊

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

曾國城17歲帥兒認「帶頭做亂！」　他讚兵役延長：只當4個月笑死人

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

公司聚餐喝開昏睡廁所 親哥掛肩扛瓦斯帶回家

許維恩「辦婚禮時就懷孕」！　王家梁見兩條線感動狂掉淚

MAMAMOO林口開唱根本吞CD！　頌樂中文嗨喊：一起來～

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

約會突暴雨！襯衫妹「上衣濕透」被曖昧男看光　結局卻慘烈

第一次「不到1分鐘就射了」！女友狂笑打給閨蜜喊這句　他哭：好自卑

BNT次世代恐增中風機率！指揮中心還買不買？專家意見分歧

一年治療費872萬！SMA用藥「3廠商」議價　協商順利6月可望納健保

【英語TOEIC通】年後轉職必看！4句英文談薪不吃虧

貼春聯6大禁忌！「做1動作」財氣跑光光　衰運纏你一整年

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

吃了蔬菜還是便祕！營養師曝原因...揭「它」膳食纖維最高

北橫65K~85.5K明池至百韜橋路段　明起全天開放通行至30日

一起洗鴛鴦浴！女友突抓他下體喊「別人比較硬」...網曝1招回擊

負擔不起一年872萬！SMA女童赴陸治療　罕病基金會嘆：新藥給付失衡

約會突暴雨！襯衫妹「上衣濕透」被曖昧男看光　結局卻慘烈

新規定上路　「電動車充電設備」未經檢定合格不得交易

買下漏水屋反悔！他控前屋主隱瞞瑕疵　房仲出庭作證打臉了

第一次「不到1分鐘就射了」！女友狂笑打給閨蜜喊這句　他哭：好自卑

安心亞《牛車》扮貧婦衝收視　「沒錢買一頭牛」點頭借腹生子

辣模偷吃柯文哲愛將淪小三！曾上時尚雜誌自爆「光滑又沒毛」

用「簡單1招」買0050　放3年5成獲利落袋！

汪小菲突闖張蘭直播間嗆聲！　疑為張穎穎開罵親媽：別立人設了

月經來痛到吐！她狂吞「日本止痛神藥」　醫一驗驚：要洗腎了

海豹當石頭？　企鵝踩完落跑超爆笑

生活熱門新聞

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

學測考前20分鐘接到噩耗爆哭！監考人員1舉動超暖

5個月年終獎金入帳！他見備註欄「這3字」崩潰

《木曜4》工讀生被射傷　現場畫面曝

哥每天帶女友回家啪啪！母單弟聽聲音：好殘忍

國三兒洗床單　媽半夜進房一看腦袋空白

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

急凍6°C一夜發白回冬　8縣市低溫特報

過年「安親班沒課」學費照繳！答案超粗暴...驚呆家長

青少年輕生3大原因　拜託家長別說這句話

500元也有假鈔！　3步驟辨真偽

3縣市豪大雨！今晨8.2℃冷3天　過年更凍恐寒流

過年凍番薯！台北估探7℃　恐寒流襲時間曝

三井LaLaPort內部搶先曝光！試營運倒數計時

更多熱門

相關新聞

一起洗鴛鴦浴！女友突抓他下體喊「別人比較硬」

一起洗鴛鴦浴！女友突抓他下體喊「別人比較硬」

情侶之間相處，有時說話太直白說也是很傷人。一名男網友抱怨表示，近日跟情史較豐富的女友一起洗澡時，女友竟抓著他下面喊「別人跟我洗澡都很硬欸」，讓他當場走心，覺得被比較並感到心情很差。對此，許多網友建議可以「以其人之道，還治其人之身」，女友才能感同身受。

懷疑女友偷吃　油漆工奪命判刑定讞

懷疑女友偷吃　油漆工奪命判刑定讞

哥哥拒娶女友：把她當砲友！　復仇內幕曝光

哥哥拒娶女友：把她當砲友！　復仇內幕曝光

哥每天帶女友回家啪啪！母單弟聽聲音：好殘忍

哥每天帶女友回家啪啪！母單弟聽聲音：好殘忍

90後女友變45歲熟女！鬼扯「身分證被偷改」

90後女友變45歲熟女！鬼扯「身分證被偷改」

關鍵字：

第一次處男早洩女友閨蜜

讀者迴響

熱門新聞

驚爆男星硬上女粉「2分鐘就射了」！黃明志怒揭1線索

南投單親10寶媽染肺炎病逝　最小的剛滿月　

黃明志怒：你硬上我朋友還不戴套內射！

宋逸民前教友「奉獻6位數變4千」怒公開收據

快訊／富邦金年終入帳了！平均6個月　最高可超過10個月

小A辣分手5天「宮廟磕頭跪700台階」

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

張穎穎崩潰再爆汪小菲「死不分手」：他很恐怖！

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

「尼泊爾墜機」艙內直播畫面曝　全機葬身火海

夜市打工勾人夫老闆！女大生鹹濕訊息曝

高虹安行政處長爆婚外情　大街熱吻模特兒人妻還過夜

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

汪小菲認愛2月爆情變！張穎穎哭訴：為什麼要我承受

高虹安處長新婚2年就有小三　妻：不可能

更多

最夯影音

更多
羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」
黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

曾國城17歲帥兒認「帶頭做亂！」　他讚兵役延長：只當4個月笑死人

曾國城17歲帥兒認「帶頭做亂！」　他讚兵役延長：只當4個月笑死人

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面